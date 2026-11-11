"Ситуация сложная": в сборной Украины выступили с заявлением об Андрее Лунине

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В комментарии Виктору Вацку футболист Бенфики подчеркнул, что сосредоточен на себе и стремится попасть в заявку сборной Украины.

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Трубин высказался о Лунине

"Удивлен ли я тем, что Лунина не вызывают в сборную? Сложный вопрос. Конечно, я сосредоточен на себе, мне, конечно, хочется видеть фамилию Трубин в списке. Я больше сосредоточен на этом", – сказал Трубин.

В то же время голкипер отметил, что Лунин в очередной раз доказал свой высокий уровень мастерства в матче матчи между Барселоной и Реалом, за который получил немало положительных оценок.

Это, пожалуй, скорее вопрос к сборной, но, опять же, Андрей показал свой уровень. Он снова не играл, не играл, не играл, игра против Барселоны, проиграете – и уже 10 очков отрыва или что-то в этом роде. А он сыграл, если не считать пропущенного гола, идеальный матч, показал свои способности– добавил Трубин.

Кроме того, по его мнению, сложную ситуацию для Лунина обусловливает то, что он является запасным Тибо Куртуа в Реале. В результате Андрей не получает достаточной игровой практики.

"Но, опять же, очень тяжело, потому что Куртуа вернулся – и он снова не играет. Ситуация сложная, но я думаю, что у главного тренера есть свое видение, и он по-своему понимает, что он хочет от вратарей, и поэтому принимает решения исходя из этого", – резюмировал Анатолий.

Лунин не выступает за Украину более года

27-летний вратарь не выступает за сборную Украины с 10 июня 2025 года, когда защищал ворота команды в товарищеском матче против Новой Зеландии.

С тех пор Лунин не попадал в заявку сборной по разным причинам, в частности из-за травм.

В ноябре украинская команда сыграет против Северной Ирландии и Грузии, однако Лунин снова не вошел в заявку – на этот раз из-за отсутствия игровой практики.

"За последний месяц он отыграл всего один матч. Однако это не отменяет факта, что он большой вратарь. У нас также есть другие варианты. Я хотел быть последовательным. Что мы начали недавно… Двери национальной сборной открыты для всех, если у него будет игровая практика, мы будем рады его видеть", – сказал тренер сборной Андреа Мальдера.

По данным СМИ, отказ от поездки в расположение сборной – это сознательный выбор самого Лунина, который якобы понимает, что не выиграет конкуренцию без игровой практики.

Напомним, следующий матч Украины состоится 14 ноября. В Белфасте наша сборная сыграет против Северной Ирландии.