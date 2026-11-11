"Ситуація важка": у збірній України виступили із заявою про Андрія Луніна

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У коментарі Віктору Вацку футболіст Бенфіки підкреслив, що він фокусується на собі та прагне бути у заявці збірної України.

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Трубін зробив заяву про Луніна

"Чи я здивований тим, що Луніна не викликають до збірної? Важке питання. Звичайно, я фокусуюся на собі, мені хочеться, звичайно, бачити прізвище Трубін у списку. Я більше фокусуюся на цьому", – сказав Трубін.

Водночас голкіпер зазначив, що Лунін вкотре довів свій високий рівень майстерності у матчі між Барселоною і Реалом, за який отримав чимало позитивних оцінок.

Це, мабуть, більше питання до збірної, але, знову ж таки, Андрій показав свій рівень. Він знову не грав, не грав, не грав, гра проти Барселони, програєте – і вже 10 очок відриву чи щось таке. А він видав, якщо не беремо пропущений, ідеальний матч, показав свою спроможність– додав Трубін.

Також, на його думку, складну ситуацію для Луніна зумовлює те, що він є резервістом Тібо Куртуа у Реалі. Як наслідок Андрій не отримує достатньо ігрової практики.

"Але, знову ж таки, дуже важко, тому що Куртуа повернувся – і він знову не грає. Ситуація важка, але я думаю, що є бачення головного тренера, і він бачить якось по-своєму, що він хоче від воротарів, і тому приймає рішення по цьому", – резюмував Анатолій.

Лунін не виступає за Україну понад рік

27-річний воротар не виступає за збірну України з 10 червня 2025 року, коли захищав ворота команди у товариській грі проти Нової Зеландії.

Відтоді Лунін не потрапляв до заявки збірної з різних причин, зокрема через травми.

У листопаді українська команда зіграє проти Північної Ірландії та Грузії, проте Лунін знову не потрапив до заявки – цього разу через відсутність ігрової практики.

"Під час останнього місяця лише один матч він відіграв. Однак це не забирає факту, що він великий воротар. У нас також є інші рішення. Я хотів бути послідовним. Те, що ми розпочали нещодавно… Двері національної збірної відкриті для всіх, якщо він буде мати ігрову практику, ми будемо раді його бачити", – сказав тренер збірної Андреа Мальдера.

За даними ЗМІ, не їхати до розташування збірної – це свідомий вибір самого Луніна, який нібито розуміє, що не виграє конкуренцію без ігрової практики.

Нагадаємо, наступна гра України відбудеться 14 листопада. У Белфасті наша збірна зіграє проти Північної Ірландії.