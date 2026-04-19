Клопп требует выгнать Лунина из Реала, чтобы стать главным тренером
- Юрген Клопп рассматривается как претендент на пост главного тренера Реала, но требует изменения на вратарской позиции, в частности изгнания Андрея Лунина.
- Клопп недоволен выступлениями Лунина, который пропустил 19 мячей в 9 матчах, и планирует приобрести нового вратаря Ноа Атуболу из Фрайбурга.
Юрген Клопп фигурирует как один из главных претендентов на пост главного тренера Реала после завершения неудачного для мадридцев сезона. Однако немецкий специалист поставил перед руководством одно очень странное условие.
Бывший наставник Ливерпуля требует провести изменения на вратарской позиции в клубе. Под ударом оказался украинец Андрей Лунин, пишет ElNacional.
Смотрите также Реал принял решение по Лунину: что ждет украинского голкипера дальше
Будет ли Лунин в Реале, если команду возглавит Юрген Клопп?
После двух лет работы спортивным консультантом в Red Bull Group Клопп снова готов взяться за тренерскую работу. Реал хочет видеть специалиста у себя и готов выполнять его кадровые пожелания.
Одним из первых пунктов в плане Клоппа является приобретение нового голкипера. Немец якобы не доволен тем, как выступает Андрей Лунин в отсутствие Тибо Куртуа. Клопп считает, что украинец не смог качественно заменить бельгийца на время его пребывания в лазарете, и именно ошибки Лунина привели к нескольким провальным матчам для "бланкос".
Коуч прямо дал понять президенту Реала Флорентино Пересу, что Лунин не входит в его планы, поэтому его стоит продать во время летнего трансферного окна.
Клопп уже даже присмотрел для украинца замену: ему нравится, как выступает во Фрайбурге Ноа Атуболу, который, несмотря на нигерийское происхождение, имеет немецкий паспорт.
Какую статистику имеет Лунин в Реале в этом сезоне?
- По данным Transfermarkt, у украинца 9 матчей за мадридцев во всех турнирах – он начал регулярно играть только после травмы Куртуа весной.
- Лунин пропустил 19 мячей, более 2 в среднем за игру. Лишь однажды ему удалось сохранить свои ворота сухими.
- Реал вылетел из Кубка Короля и Лиги чемпионов, а также проигрывает аж 9 очков Барселоне в Ла Лиге.