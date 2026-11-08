"Настоящий капитан": Андрей Лунин вмешался в драку в матче Валенсия – Реал

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Вратарь продемонстрировал свою приверженность команде и готовность отстаивать ее интересы даже в неигровых эпизодах. За это, правда, получил желтую карточку от арбитра, пишет 24 Канал.

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Как Лунин отличился в матче с Валенсией

В стартовый состав украинец, как уже стало привычно, не попал, уступив конкуренцию Тибо Куртуа. Однако он был максимально погружен в игру, что и продемонстрировал в эпизоде в конце первого тайма.

Умар Садик из "Валенсии" грубо сфолил против Джуда Беллингема и толкнул Яна Диоманде. Все это произошло недалеко от технической зоны обеих команд. Игроки выскочили со скамейки запасных, и началось выяснение отношений.

Андрей Лунин бросился в эпицентр событий, активно участвовал в стычке и апеллировал к арбитру матча. Вот такие действия украинского вратаря не оценил: показал Лунину предупреждение, первое для нашего соотечественника в этом сезоне.

Желтая карточка Лунину / скриншот из трансляции Мегого

В конце концов удалось успокоить страсти, а "Реал" в итоге выиграл со счетом 3:0, одержав восьмую подряд победу во всех турнирах.

Что написали о Лунине фанаты Реала

Еще после " блестящего "Эль-Класико" " в исполнении Лунина фанаты "королевского клуба" стали чаще упоминать об украинском футболисте и осыпать его комплиментами.

На этот раз они также одобрительно отреагировали на то, что Андрей не дистанцируется от команды и демонстрирует боевой характер даже вне самой игры.

Комментаторы в сети отметили, что Лунин повел себя как настоящий капитан, который не позволяет провокациям соперника остаться незамеченными и защищает своих партнеров по команде. В Мадриде считают, что вратарь не зря все чаще надевает капитанскую повязку, когда оказывается на поле игроком с самой длительной историей выступлений за "Реал".