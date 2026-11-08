"Справжній капітан": Андрій Лунін втрутився у бійку в матчі Валенсія – Реал

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Голкіпер продемонстрував свою залученість до команди та готовність відстоювати її інтереси навіть в неігрових епізодах. За це, щоправда, заробив жовту картку від арбітра, пише 24 Канал.

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Як Лунін відзначився у матчі з Валенсією

До стартового складу українець вже звично не потрапив, програючи конкуренцію Тібо Куртуа. Проте був максимально занурений у гру, що й продемонстрував в епізоді наприкінці першого тайму.

Умар Садік з Валенсії грубо сфолив проти Джуда Беллінгема і штовхнув Яна Діоманде. Усе це сталося неподалік технічної зони обох команд. Гравці скочили з лав запасних і почалося з'ясування стосунків.

Андрій Лунін кинувся в епіцентр подій, активно брав участь у сутичці і апелював до арбітра матчу. Той такі дії українського воротаря не оцінив: продемонстрував Луніну попередження, перше для нашого співвітчизника у цьому сезоні.

Жовта картка Луніну / скріншот з трансляції Мегого

Емоції зрештою вдалося вгамувати, а Реал у підсумку виграв з рахунком 3:0, здобувши восьму поспіль перемогу в усіх турнірах.

Що написали про Луніна фанати Реала

Ще після блискучого "Ель-Класико" у виконанні Луніна фани "королівського клубу" почали частіше згадувати про українського футболіста та засипати його компліментами.

Цього разу вони теж схвально відреагували на те, що Андрій не дистанціюється від команди і демонструє бійцівський характер навіть не в самій грі.

Коментатори у мережі зазначили, що Лунін повівся як справжній капітан, який не дає провокаціям суперника залишатися непоміченими і відстоює своїх партнерів по команді. У Мадриді вважають, що воротар недаремно все частіше вдягає капітанську пов'язку, коли опиняється на полі гравцем з найбільш тривалою історією виступів за Реал.