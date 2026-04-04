Реал опозорился в матче с Мальоркой – Лунин получил самую низкую оценку

Мадридский Реал неожиданно уступил Мальорке в матче 30 тура Ла Лиги. Украинский вратарь Андрей Лунин провел неудачную игру и стал одним из антигероев встречи.

"Сливочные" потеряли важные очки в борьбе за чемпионство, проиграв сопернику, который значительно уступает в классе. Особое внимание после матча приковано к действиям украинца в воротах, который вывел Реал на поле с капитанской повязкой, передает 24 Канал.

Как развернулась игра?

Реал владел преимуществом в течение игры, однако реализовать свои моменты команде не удалось. Зато Мальорка воспользовалась шансами и наказала мадридцев за ошибки в обороне.

Хозяева нанесли два удара в створ ворот Лунина и оба завершились забитыми голами.

В конце первого тайма отличился Морланес. Болельщики мадридцев раскритиковали украинского голкипера, который в момент удара прыгнул в другую сторону.

Ближе к финальному свистку Милитао сравнял счет. Однако точку в матче все же поставила Мальорка. Мурики получил мяч в штрафной площади и сильно пробил под перекладину – Лунин снова не спас.

Украинец под шквалом критики

Андрей Лунин впервые вывел Реал на матч Ла Лиги с капитанской повязкой.

После финального свистка испанские медиа и болельщики раскритиковали игру украинского голкипера. Ему вменяют неуверенность на выходах и слабую реакцию в ключевых моментах.

Flashscore оценил действия Лунина самым низким баллом в составе Реала – украинец получил оценку 5.7.

