Главный тренер Реала отказался от Лунина –что случилось с украинцем

Андрей Лунин не попал в заявку мадридского Реала на очередной матч Ла Лиги против Алавеса. Наставник Альваро Арбелоа отдал предпочтение другим голкиперам.

Украинский страж ворот неожиданно оказался вне игры накануне очередного поединка Ла Лиги. В заявку Реала на матч 36-го тура попали 22 футболиста, сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Почему Лунин остался вне заявки?

Украинец пропустил тренировку сливочных накануне матча против Алавеса из-за вирусной инфекции.

Милитао, Менди, Гюлер и Вальверде тоже продолжают находиться в лазарете, одновременно восстановились от повреждений Мбаппе, Беллингем и Рюдигер.

Заявка Реала на матч против Алавеса

Голкиперы: Куртуа, Фран Гонсалес, Серхио Местре.

Защитники: Карвахаль, Алаба, Александер-Арнольд, Рауль Асенсио, Каррерас, Фран Гарсия, Рюдигер, Жоан Мартинес.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Чуамени, Питарч, Паласиос.

Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно, Яньес.

Лунин в составе Реала

По сообщению Flashscore, Андрей Лунин провел в этом сезоне 6 матчей в Ла Лиге. Еще четыре матча на счету украинского голкипера в Лиге чемпионов.

Наиболее успешным для Лунина стал сезон 2023/2024, когда он блестяще заменил травмированного Куртуа, проведя ряд топовых матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Именно его сейвы неоднократно спасали Реал в решающие моменты, а испанские издания Marca и AS высоко оценивали стабильность украинца.

Transfermarkt оценивает украинского голкипера в 15 миллионов евро. Контракт Андрея Лунина с Реалом рассчитан до лета 2030 года.

В этом сезоне Лунин впервые вывел Реал на поле с капитанской повязкой в матче Ла Лиги. Однако после финального свистка поединка против Мальорки испанские медиа и болельщики раскритиковали игру украинского голкипера. Ему вменяли неуверенность на выходах и слабую реакцию в ключевых моментах.