Главный тренер Реала отказался от Лунина –что случилось с украинцем
- Андрей Лунин не попал в заявку Реала на матч против Алавеса из-за вирусной инфекции, пропустив тренировку перед игрой.
- В этом сезоне Лунин сыграл 6 матчей в Ла Лиге и 4 в Лиге чемпионов, его контракт с Реалом действует до 2030 года, а Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
Андрей Лунин не попал в заявку мадридского Реала на очередной матч Ла Лиги против Алавеса. Наставник Альваро Арбелоа отдал предпочтение другим голкиперам.
Украинский страж ворот неожиданно оказался вне игры накануне очередного поединка Ла Лиги. В заявку Реала на матч 36-го тура попали 22 футболиста, сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Почему Лунин остался вне заявки?
Украинец пропустил тренировку сливочных накануне матча против Алавеса из-за вирусной инфекции.
Милитао, Менди, Гюлер и Вальверде тоже продолжают находиться в лазарете, одновременно восстановились от повреждений Мбаппе, Беллингем и Рюдигер.
Заявка Реала на матч против Алавеса
Голкиперы: Куртуа, Фран Гонсалес, Серхио Местре.
Защитники: Карвахаль, Алаба, Александер-Арнольд, Рауль Асенсио, Каррерас, Фран Гарсия, Рюдигер, Жоан Мартинес.
Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Чуамени, Питарч, Паласиос.
Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно, Яньес.
Лунин в составе Реала
По сообщению Flashscore, Андрей Лунин провел в этом сезоне 6 матчей в Ла Лиге. Еще четыре матча на счету украинского голкипера в Лиге чемпионов.
Наиболее успешным для Лунина стал сезон 2023/2024, когда он блестяще заменил травмированного Куртуа, проведя ряд топовых матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Именно его сейвы неоднократно спасали Реал в решающие моменты, а испанские издания Marca и AS высоко оценивали стабильность украинца.
Transfermarkt оценивает украинского голкипера в 15 миллионов евро. Контракт Андрея Лунина с Реалом рассчитан до лета 2030 года.
В этом сезоне Лунин впервые вывел Реал на поле с капитанской повязкой в матче Ла Лиги. Однако после финального свистка поединка против Мальорки испанские медиа и болельщики раскритиковали игру украинского голкипера. Ему вменяли неуверенность на выходах и слабую реакцию в ключевых моментах.