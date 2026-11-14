"После Эль-Класико – странно": Левченко прокомментировал то, что Лунин не был вызван в сборную Украины

Позиция вратаря в сборной Украины вызывает много вопросов и споров. Решение Андреа Мальдери не включать в заявку на Лигу наций Андрея Лунина прокомментировал бывший игрок основной команды Евгений Левченко.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу эксперт поделился своим мнением об уровне вратаря мадридского "Реала" и дилемме, стоящей перед тренерским штабом сборной.

Лунин без практики, но с уровнем

Евгений Левченко признал, что ему сложно оценивать ситуацию, сложившуюся в сборной Украины вокруг Лунина. Главная проблема, по мнению бывшего полузащитника, заключается в том, что украинец не получает в "Реале" регулярной игровой практики.

В то же время Левченко признает, что Андрей, когда играет, демонстрирует способность выступать на очень высоком уровне. И при этом у него было несколько провальных матчей именно за сборную Украины.

Большое уважение ко всем вратарям нашей команды, но когда вызов не получает вратарь, который великолепно сыграл в "Эль-Класико", – это странно,

– подытожил Левченко.

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Евгений Левченко утверждает, что у Андреа Мальдеры уже есть определенный "костяк" команды, но в то же время на некоторых позициях он до сих пор ищет футболистов, которых может включить в свой стабильный состав.

Что касается вратарской позиции, то вряд ли осенью состоится дебют Георгия Ермакова, а вот с Анатолием Трубиным и Дмитрием Ризником ситуация неоднозначна. Итальянский тренер не объявлял своего конкретного основного вратаря, а в сентябре и октябре дал возможность сыграть обоим по два матча.