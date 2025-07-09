Лунин выбесил украинских фанов русским языком во время челленджа Реала: провальное видео Андрея

Вратарь сборной Украины попал в неловкую ситуацию во время забавного видео. Андрей не сумел сказать на украинском простое слово и перешел на русский.

Украинский вратарь Андрей Лунин остается одним из самых успешных наших земляков в футболе. Впрочем, перед полуфиналом Клубного чемпионата мира-2025 кипер Реала попал в неприятную ситуацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Реал Мадрид.

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Провал Лунина

Уже в среду, 9 июля, "бланкос" поборются с ПСЖ за путевку в финал КЧМ. Перед игрой мадридцы провели челлендж для своих игроков, которые должны были сказать слово "півфінал" на родном языке.

Участие в нем приняли Винисиус, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Лука Модрич и другие игроки. Среди них был и Лунин, однако Андрей вместо украинского языка произнес "полуфинал" на русском.

Как Лунин проходил челлендж от Реала: смотреть видео

Интересно, что подпись "півфінал" на видео была на украинском. Да и флаг самой Украины. Неудивительно, что на фоне войны с Россией футбольные фанаты выразили возмущение переходом Лунина на язык оккупантов и посмеялись над ним.

"На языке матери"

"Я на украинском не смагу, у меня русскаязичная челюсть""

"Ну сказал на хорватском, бывает..."

"Спалился"

"Долбоеб и позорище"

"Лунтик, "полуфинал" играется в пределах болот, а "полуфинал" во всём остальном цивилизованном мире"

"Хорошо хоть СММщики Реала не такие тупые, как их голкипер"

"Андрюша, ты что забыл как каша дома пахнет или шо?"

"В Реал Забарному тоже нельзя, тут тоже московский вратарь"

"Еб*ное позорище, до сих пор не можешь язык выучить и себя отграничить от ру*ни, с*ка 1 слово не смог сказать на украинском"

"Друг, у тебя что-то с дикцией или челюстью? Намекни нам, потому что плохо получается произносить полуфинал"

"Андрей, вы к какой стране себя относите?"

Гневная реакция украинцев в соцсети на русскую речь Лунина:

Напомним, что Лунин выступает за Реал с 2018 года. Сначала мадридцы отдавали кипера в аренду в Леганес, Вальядолид и Овьедо. Впрочем, с 2020 года Андрей остается в Мадриде и не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.

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Сейчас украинец провел 62 матча за "бланкос" и записал на свой счет 22 ассиста. В составе Реала Лунин выиграл 11 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.