"Я его очень уважал": Шевченко растрогал воспоминаниями о Луческу
- Андрей Шевченко высказался о смерти Мирчи Луческу, подчеркнув его большой вклад в украинский футбол.
- Мирча Луческу был успешным тренером, известным своей работой с донецким Шахтером и киевским Динамо, но имел серьезные проблемы со здоровьем, приведшие к его смерти.
Андрей Шевченко эмоционально высказался о Мирческу после его смерти. Легенда украинского футбола вспомнил последний разговор с тренером и его проблемы со здоровьем.
Слова президента УАФ прозвучали искренне и болезненно. В комментарии 24 Канала он отметил весомый вклад румынского специалиста в украинский футбол.
Что сказал глава УАФ о Луческу?
Андрей Шевченко признался, что новость о смерти Мирчи Луческу стала для него тяжелым ударом.
Я его очень уважал. Очень жаль, что он ушел из жизни. Мирча Луческу – один из тех тренеров, который сделал очень много для украинского футбола. Для меня Валерий Васильевич Лобановский – эталон, но уважаю и Луческу. Я с Мирчей общался за несколько месяцев до этого. У него уже тогда были проблемы со здоровьем,
– вспомнил президент УАФ.
Фигура Луческу и обстоятельства его смерти
Мирча Луческу был одним из самых успешных тренеров в истории украинского футбола. Наибольших достижений он достиг с донецким Шахтером, с которым выиграл многочисленные трофеи, включая Кубок УЕФА.
Позже Луческу работал также с киевским Динамо, где снова доказал свой тренерский класс.
В то же время со временем у наставника сборной Румынии начались серьезные проблемы со здоровьем, о которых было известно его окружению. Именно они и стали одной из причин ухудшения состояния, что в итоге привело к смерти известного специалиста.