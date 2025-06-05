Шевченко с Платини готовят "бунт" против президента УЕФА, который хотел вернуть россиян

Андрей Шевченко и Мишель Платини могут совершить переворот в УЕФА. Председатель УАФ вместе с экс-президентом организации готовят "бунт" против нынешнего главы Александера Чеферина.

Шевченко и Платини собираются выдвинуть вотум недоверия Чеферину. В частности, они обратились за помощью к президенту Федерации футбола Греции Такису Балтакосу, сообщает 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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План Шевченко и Платини

Андрей Шевченко и Мишель Платини готовы к решительным действиям против Александера Чеферина. Чиновники пытаются понять настроения среди 55 членов национальных ассоциаций УЕФА.

Председатель УАФ и экс-президент УЕФА планируют сбросить руководителя организации. При благоприятных условиях Шевченко и Платини готовы действовать уже в сентябре этого года.

К слову. Александер Чеферин поддержал санкции против российских клубов в 2022 году. Однако впоследствии президент УЕФА подвергся критике за попытку допустить к соревнованиям молодежные команды враждебной страны.

Напомним, что Александр Чеферин заменил Мишеля Платини на посту президента УЕФА в 2016 году. Ведь французского чиновника, которого впоследствии оправдали, в свое время отстранили за коррупцию.

В 2019 и 2023 году Александр Чеферин выиграл выборы президента УЕФА. Срок действия полномочий словенского чиновника завершается в 2027 году.

Ранее Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА, которые состоялись в апреле этого года.