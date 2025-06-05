Шевченко та Платіні збираються висунути вотум недовіри Чеферіну. Зокрема, вони звернулись за допомогою до президента Федерації футболу Греції Такіса Балтакоса, повідомляє 24 канал із посиланням на Mundo Deportivo.

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План Шевченка та Платіні

Андрій Шевченко та Мішель Платіні готові до рішучих дій проти Александера Чеферіна. Чиновники намагаються зрозуміти настрої серед 55 членів національних асоціацій УЄФА.

Голова УАФ та експрезидент УЄФА планують скинути керманича організації. За сприятливих умов Шевченко та Платіні готові діяти вже у вересні цього року.

До слова. Александер Чеферін підтримав санкції проти російських клубів у 2022 році. Проте згодом президент УЄФА піддався критики за спробу допустити до змагань молодіжні команди ворожої країни.

Нагадаємо, що Александер Чеферін замінив Мішеля Платіні на посаді президента УЄФА у 2016 році. Адже французького чиновника, якого згодом виправдали, свого часу відсторонили за корупцію.

У 2019 та 2023 році Александер Чеферін виграв вибори президента УЄФА. Термін дії повноважень словенського чиновника завершується у 2027 році.

Раніше Андрій Шевченко програв вибори у виконком УЄФА, які відбулись у квітні цього року.