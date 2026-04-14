Шевченко принял важное решение с руководством украинских клубов

Во вторник, 14 апреля, в Доме футбола прошла встреча президентов и представителей клубов Украинской премьер-лиги с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко. В мероприятии присутствовали почти все команды элитного дивизиона, за исключением Александрии.

Основной темой обсуждения стал вопрос качества судейства на фоне последних скандалов в чемпионате Украины. По итогам встречи участники согласились создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься разработкой реформ в этом направлении, сообщает "ТаТоТаке".

Что известно о рабочей группе футбольных клубов и УАФ?

В рабочую группу войдут президент УПЛ Евгений Дикий, представитель УАФ, а также делегаты от пяти клубов – Кривбасса, Полесья, Оболони, Динамо и Вереса. Дикий подчеркнул, что клубы выработали общую, согласованную позицию.

По итогам встречи технический директор УАФ Игорь Дедышин отметил, что между УАФ и клубами не существует стратегических разногласий относительно подходов к реформированию украинского арбитража.

УАФ сообщает, что рабочая группа начнет деятельность уже в понедельник, 20 апреля. Определены сроки, в рамках которых должны быть подготовлены конкретные наработки. В дальнейшем эти предложения могут быть вынесены на рассмотрение и обсуждение клубов и УАФ. Первые результаты совместной работы планируется подвести через два месяца.

Что известно о самом громком скандале с судейством?

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между "Полесьем" и "Динамо завершился победой гостей со счетом 2:1. В то же время после финального свистка основное внимание было приковано к работе судейской бригады во главе с Николаем Балакиным.

Больше всего обсуждений вызвал отмененный гол "житомирян" после вмешательства VAR, а также эпизод с жесткой игрой защитника киевлян, за который хозяева требовали удаления соперника.

После игры руководство Полесья обнародовало заявление, в котором призвало проверить арбитров на полиграфе и требовало публикации аудиозаписей переговоров судей в спорных моментах. Впоследствии в Украинской ассоциации футбола и среди арбитражных экспертов признали, что часть решений в этом матче была ошибочной.

После этого матча большинство украинских клубов начали публиковать заявления, в которых подчеркивали необходимость справедливого судейства. Они также добавляли доказательства, где, по их мнению, арбитры принимали спорные решения.

В итоге почти каждый клуб высказал претензии к судейству, подкрепляя свои слова видео- или фотоматериалами эпизодов матча с спорными моментами.

Какие были другие случаи противоречивого судейства в УПЛ?