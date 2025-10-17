Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко проанализировал выступление сборной Украины в квалификации на ЧМ-2026. Он назвал ключевые проблемы тренерского штаба Сергея Реброва.

Андрей Шевченко назвал главной проблемой тренерского штаба Сергея Реброва кадровый дефицит футболистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Что сказал Шевченко о работе Реброва?

Из-за травм ведущих футболистов Сергей Ребров не может выставить оптимальный состав. Кроме того, по мнению Шевченко, соперники сборной Украины по группе Н тоже не подарок.

"У тренерского состава есть значительные проблемы с выбором игроков из-за травм и повреждений. У нас в отборочной группе есть очевидный лидер, топ сборная – Франция. Набирать с ними очки очень сложно всем командам.

Также есть сборная Исландии, которая очень изменилась за последние годы. Это команда, которая играет в современный комбинационный футбол. Это наш основной конкурент. Важно было достичь положительного результата с ними в матче на выезде, где они показали, что являются чрезвычайно способной командой. Именно в противостоянии с Исландией решится наша позиция в группе", – рассказал Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко в свое время тоже возглавлял сборную Украины. Под его руководством "сине-желтые" попали в восьмерку лучших на ЧЕ-2020. Этот результат стал лучшим для Украины за все времена выступлений на континентальных соревнованиях.

К слову. По официальной информации УАФ, Андрей Шевченко получил должность в ФИФА. Легендарного футболиста избрали председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА.

Как сборная Украины выступает в отборе на ЧМ-2026?

Команда Сергея Реброва неудачно начала отбор на ЧМ-2026. "Сине-желтые" в двух стартовых матчах набрали лишь один балл: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).

После этих матчей болельщики раскритиковали тренерский штаб Реброва и требовали его отставки. Параллельно тренером сборной Украины заинтересовался греческий Панатинаикос.

Однако Сергей Ребров продолжил работу с национальной сборной, хотя подтвердил интерес со стороны греческого гранда.

В октябрьских матчах украинцы набрали максимум очков: победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1). Благодаря этим результатам "сине-желтые" закрепились на второй строчке, которая гарантирует участие в плей-офф.

В последних матчах группового раунда команде Сергея Реброва придется встретиться с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября). Сейчас украинцы сохраняют неплохие шансы побороться за путевку на Мундиаль.

Ранее Сергей Ребров назвал решающий матч для Украины в отборе на чемпионат мира-2026.