378 имен: Шевченко напомнил, какую цену заплатили футболисты и тренеры за свободу Украины

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент УАФ Андрей Шевченко сделал заявление о последствиях войны для футбола и спорта в целом.

Глава ассоциации озвучил информацию о погибших деятелях футбола, которые отдали свои жизни, защищая Украину, в обращении на своей инстаграм-странице.

Что сказал Шевченко о четырех годах полномасштабной войны?

По словам Андрея Шевченко, каждый украинец за четыре года российского вторжения составил список тех, кого вспоминает во время минуты молчания и по кому постоянно скорбит и оплакивает.

Это дети, которые уже никогда не достигнут совершеннолетия. Это спортсмены, которые уже никогда не выйдут на старт, не поднимут флаг на пьедестале. Это страшные числа в новостях после очередного обстрела. И самые длинные списки - защитников и защитниц, которые потеряли жизнь в борьбе против врага,

– подчеркнул президент УАФ.

Шевченко рассказал, что в Мемориале погибших представителей футбольного сообщества пока зафиксировано 378 имен футболистов и тренеров, которые присоединились к Силам обороны и погибли, защищая Украину.

Глава украинского футбола пообещал помнить каждую человеческую жизнь, оборванную войной.

Как Шевченко противостоит возвращению россиян в большой футбол?