Глава ассоциации озвучил информацию о погибших деятелях футбола, которые отдали свои жизни, защищая Украину, в обращении на своей инстаграм-странице.
Смотрите также Каладзе говорил с Шевченко о войне: что сказали друг другу звезды Динамо и Милана
Что сказал Шевченко о четырех годах полномасштабной войны?
По словам Андрея Шевченко, каждый украинец за четыре года российского вторжения составил список тех, кого вспоминает во время минуты молчания и по кому постоянно скорбит и оплакивает.
Это дети, которые уже никогда не достигнут совершеннолетия. Это спортсмены, которые уже никогда не выйдут на старт, не поднимут флаг на пьедестале. Это страшные числа в новостях после очередного обстрела. И самые длинные списки - защитников и защитниц, которые потеряли жизнь в борьбе против врага,
– подчеркнул президент УАФ.
Шевченко рассказал, что в Мемориале погибших представителей футбольного сообщества пока зафиксировано 378 имен футболистов и тренеров, которые присоединились к Силам обороны и погибли, защищая Украину.
Глава украинского футбола пообещал помнить каждую человеческую жизнь, оборванную войной.
Как Шевченко противостоит возвращению россиян в большой футбол?
- УАФ остро отреагировала на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о желании возобновить участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях. В организации напомнили, что за четыре года полномасштабного вторжения агрессор ничего не сделал для смягчения санкций.
- Андрей Шевченко заявил о желании лично встретиться с Инфантино во время конгресса УЕФА, чтобы объяснить позицию Украины и предостеречь от возвращения россиян в футбол.
- Несмотря на скандальные вбросы Инфантино, Совет ФИФА официально не рассматривал вопрос возобновления России в праве быть представленной клубами и сборными на международном уровне.