Очільник асоціації озвучив інформацію щодо загиблих діячів футболу, які віддали свої життя, захищаючи Україну, у зверненні на своїй інстаграм-сторінці.
Що сказав Шевченко про чотири роки повномасштабної війни?
За словами Андрія Шевченка, кожен українець за чотири роки російського вторгнення склав список тих, кого згадує під час хвилини мовчання і за ким постійно сумує й оплакує.
Це діти, які вже ніколи не досягнуть повноліття. Це спортсмени, які вже ніколи не вийдуть на старт, не піднімуть прапор на п’єдесталі. Це страшні числа в новинах після чергового обстрілу. Та найдовші списки — захисників і захисниць, які втратили життя в боротьбі проти ворога,
– наголосив президент УАФ.
Шевченко розповів, що у Меморіалі загиблих представників футбольної спільноти наразі зафіксовано 378 імен футболістів і тренерів, які приєдналися до Сил оборони та загинули, захищаючи Україну.
Очільник українського футболу пообіцяв пам'ятати кожне людське життя, обірване війною.
Як Шевченко протистоїть поверненню росіян у великий футбол?
- УАФ гостро відреагувала на заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо бажання відновити участь російських збірних та клубів у міжнародних змаганнях. В організації нагадали, що за чотири роки повномасштабного вторгнення агресор нічого не зробив для пом'якшення санкцій.
- Андрій Шевченко заявив про бажання особисто зустрітися з Інфантіно під час конгресу УЄФА, щоб пояснити позицію України та застерегти від повернення росіян у футбол.
- Попри скандальні вкиди Інфантіно, Рада ФІФА офіційно не розглядала питання поновлення Росії у праві бути представленою клубами та збірними на міжнародному рівні.