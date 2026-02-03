Проте останнім часом все більше чуток шириться про можливе повернення російських команд до турнірів. Особливо активними стали дискусії після нещодавніх скандальних заяв президента ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє The Times.

До теми "Відсторонення було марним": ФІФА хоче повернути збірну Росії до футбольних турнірів

Чи повернуть Росію у футбол?

Швейцарець заявив, що хотів би повернення російських команд та збірних. Він вважає, що санкції проти Росії у футболі не мають впливу на країну-терористку.

Через це ЗМІ почали писати, що російські клуби можуть повернутися до євротурнірів вже цього року. Проте британські ЗМІ запевняють, що найближчим часом санкції зняті не будуть.

Рада ФІФА вирішила не ставити на голосування питання скасування бану для команд з Росії. Причиною є позиція низки європейських країн, які категорично відмовляються грати проти росіян.

Оскільки Росія є частиною УЄФА, то її участь у євротурнірах підірвала би цілісність змагального процесу. Раніше міністр закордонних справ України облаяв Інфантіно через скандальну заяву.

Які санкції проти росіян у футболі?