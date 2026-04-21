Глава УАФ Андрей Шевченко пока не спешит менять тренера сборной Украины. По словам журналиста Игоря Цыганика, этому есть объяснение.

Смотрите также Без отставки Реброва, но с новым Кубком: как прошел Конгресс УАФ в Ужгороде

Почему Шевченко не увольняет Реброва?

Автор ютуб-проекта "Цыганык LIVE" заявил, что Андрей Шевченко оказался перед сложным выбором относительно увольнения Сергея Реброва.

У меня складывается впечатление, что в общении между Шевченко и Ребровым возникли определенные трудности. В свое время именно Ребров оказал поддержку кандидатуре Шевченко. И теперь получается, что главе УАФ придется уволить специалиста, который когда-то подставил ему плечо,

– отметил Цыганык.

Ребров тоже не спешит уходить