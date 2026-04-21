Глава УАФ Андрей Шевченко пока не спешит менять тренера сборной Украины. По словам журналиста Игоря Цыганика, этому есть объяснение.
Почему Шевченко не увольняет Реброва?
Автор ютуб-проекта "Цыганык LIVE" заявил, что Андрей Шевченко оказался перед сложным выбором относительно увольнения Сергея Реброва.
У меня складывается впечатление, что в общении между Шевченко и Ребровым возникли определенные трудности. В свое время именно Ребров оказал поддержку кандидатуре Шевченко. И теперь получается, что главе УАФ придется уволить специалиста, который когда-то подставил ему плечо,
– отметил Цыганык.
Ребров тоже не спешит уходить
- Сергей Ребров провалил со сборной Украины плей-офф отбора к чемпионату мира-2026, проиграв Швеции со счетом 1:3.
- Сам тренер не хочет покидать свою должность, несмотря на шквал критики от болельщиков, и хочет доработать контракт.
- Среди кандидатов на замену Реброву называли Мирона Маркевича, Руслана Ротаня, Унаи Мельгосу и других. В этом списке фигурировал также Юрий Вернидуб.
- Тренер сборной Украины может вернуться в клубный футбол – им интересуются иностранные клубы, а один из них готов предложить контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.