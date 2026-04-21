Очільник УАФ Андрій Шевченко поки не поспішає змінювати тренера збірної України. За словами журналіста Ігоря Циганика, цьому є пояснення.

Дивіться також Без відставки Реброва, але з новим Кубком: як пройшов Конгрес УАФ в Ужгороді

Чому Шевченко не звільняє Реброва?

Автор ютуб-проєкту "Циганик LIVE" заявив, що Андрій Шевченко опинився перед складним вибором щодо звільнення Сергія Реброва.

У мене складається враження, що в спілкуванні між Шевченком і Ребровим виникли певні труднощі. Свого часу саме Ребров надав підтримку кандидатурі Шевченка. І тепер виходить, що голові УАФ доведеться звільнити фахівця, який колись підставив йому плече,

– зазначив Циганик.

Ребров теж не поспішає йти