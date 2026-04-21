Очільник УАФ Андрій Шевченко поки не поспішає змінювати тренера збірної України. За словами журналіста Ігоря Циганика, цьому є пояснення.
Дивіться також Без відставки Реброва, але з новим Кубком: як пройшов Конгрес УАФ в Ужгороді
Чому Шевченко не звільняє Реброва?
Автор ютуб-проєкту "Циганик LIVE" заявив, що Андрій Шевченко опинився перед складним вибором щодо звільнення Сергія Реброва.
У мене складається враження, що в спілкуванні між Шевченком і Ребровим виникли певні труднощі. Свого часу саме Ребров надав підтримку кандидатурі Шевченка. І тепер виходить, що голові УАФ доведеться звільнити фахівця, який колись підставив йому плече,
– зазначив Циганик.
Ребров теж не поспішає йти
- Сергій Ребров провалив зі збірною України плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026, програвши Швеції з рахунком 1:3.
- Сам тренер не хоче покидати свою посаду, попри шквал критики від уболівальників, і хоче допрацювати контракт.
- Серед кандидатів на заміну Реброва називали Мирона Маркевича, Руслана Ротаня, Унаї Мельгосу та інших. У цьому списку фігурував також Юрій Вернидуб.
- Тренер збірної України може повернутися до клубного футболу – ним цікавляться іноземні клуби, а один із них готовий запропонувати контракт із зарплатою близько 5 мільйонів євро на рік.