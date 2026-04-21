Шевченко не может уволить Реброва: как глава УАФ стал заложником ситуации
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не хочет покидать свою должность, несмотря на критику и провал в отборе на ЧМ-2026.
- Андрей Шевченко, глава УАФ, не спешит уволить Реброва из-за личных отношений и поддержки, которую получил от него в прошлом.
После провала в отборе на ЧМ-2026 вокруг сборной Украины не утихают разговоры о возможной отставке главного тренера. Однако ситуация значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Глава УАФ Андрей Шевченко пока не спешит менять тренера сборной Украины. По словам журналиста Игоря Цыганика, этому есть объяснение.
Почему Шевченко не увольняет Реброва?
Автор ютуб-проекта "Цыганык LIVE" заявил, что Андрей Шевченко оказался перед сложным выбором относительно увольнения Сергея Реброва.
У меня складывается впечатление, что в общении между Шевченко и Ребровым возникли определенные трудности. В свое время именно Ребров оказал поддержку кандидатуре Шевченко. И теперь получается, что главе УАФ придется уволить специалиста, который когда-то подставил ему плечо,
– отметил Цыганык.
Ребров тоже не спешит уходить
- Сергей Ребров провалил со сборной Украины плей-офф отбора к чемпионату мира-2026, проиграв Швеции со счетом 1:3.
- Сам тренер не хочет покидать свою должность, несмотря на шквал критики от болельщиков, и хочет доработать контракт.
- Среди кандидатов на замену Реброву называли Мирона Маркевича, Руслана Ротаня, Унаи Мельгосу и других. В этом списке фигурировал также Юрий Вернидуб.
- Тренер сборной Украины может вернуться в клубный футбол – им интересуются иностранные клубы, а один из них готов предложить контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.