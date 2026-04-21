Шевченко не может уволить Реброва: как глава УАФ стал заложником ситуации

После провала в отборе на ЧМ-2026 вокруг сборной Украины не утихают разговоры о возможной отставке главного тренера. Однако ситуация значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Глава УАФ Андрей Шевченко пока не спешит менять тренера сборной Украины. По словам журналиста Игоря Цыганика, этому есть объяснение.

Почему Шевченко не увольняет Реброва?

Автор ютуб-проекта "Цыганык LIVE" заявил, что Андрей Шевченко оказался перед сложным выбором относительно увольнения Сергея Реброва.

У меня складывается впечатление, что в общении между Шевченко и Ребровым возникли определенные трудности. В свое время именно Ребров оказал поддержку кандидатуре Шевченко. И теперь получается, что главе УАФ придется уволить специалиста, который когда-то подставил ему плечо,

– отметил Цыганык.

Ребров тоже не спешит уходить