"Было странно": шведская журналистка рассказала, что произошло во время ее интервью с Шевченко
- Шведская журналистка Фрида Нордстранд во время интервью с Андреем Шевченко в Киеве столкнулась с сигналом воздушной тревоги, но Шевченко остался спокойным.
- Матч между Украиной и Швецией состоится 26 марта 2026 года в Валенсии, трансляция в Украине будет на MEGOGO.
Шведская журналистка телеканала TV4 Фрида Нордстранд поделилась необычным опытом. Она рассказала о своем интервью с президентом УАФ Андреем Шевченко в Киеве.
Журналистка рассказала, что во время разговора внезапно прозвучал сигнал воздушной тревоги, и она призналась, что сначала почувствовала сильное волнение. Нордстранд отметила в интервью порталу Expressen, что была удивлена, когда Шевченко остался спокойным и продолжил интервью без признаков паники.
Смотрите также Блохин, Беланов и Шевченко в новой форме сборной Украины показали "Золотые мячи" на фото Adidas
Что сказала Нордстранд о Шевченко?
Она рассказала, что сначала подумала, действительно ли они будут продолжать.
Было странно, что он просто взглянул на своих пресс-секретарей, которые быстро проверили мобильное приложение и определили, что опасности пока нет.
У нее, конечно, было время для стресса. Но после первоначального недоумения она осознала, что находиться рядом с Шевченко безопасно.
У меня появилось время подумать и я решила, что если и есть место, где тебе стоит быть, то, возможно, это рядом с Шевченко. Здесь чувствовалась безопасность,
– сказала Нордстранд.
Что известно о матче Украина – Швеция?
Полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта 2026 года и является одним из ключевых поединков этого отборочного цикла для обеих команд.
Игра пройдет на нейтральном стадионе в испанской Валенсии – на арене "Сьютат де Валенсия", начало в 21:45 по киевскому времени.
В Украине трансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO.