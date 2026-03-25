"Было странно": шведская журналистка рассказала, что произошло во время ее интервью с Шевченко

Шведская журналистка телеканала TV4 Фрида Нордстранд поделилась необычным опытом. Она рассказала о своем интервью с президентом УАФ Андреем Шевченко в Киеве.

Журналистка рассказала, что во время разговора внезапно прозвучал сигнал воздушной тревоги, и она призналась, что сначала почувствовала сильное волнение. Нордстранд отметила в интервью порталу Expressen, что была удивлена, когда Шевченко остался спокойным и продолжил интервью без признаков паники.

Что сказала Нордстранд о Шевченко?

Она рассказала, что сначала подумала, действительно ли они будут продолжать.

Было странно, что он просто взглянул на своих пресс-секретарей, которые быстро проверили мобильное приложение и определили, что опасности пока нет.

У нее, конечно, было время для стресса. Но после первоначального недоумения она осознала, что находиться рядом с Шевченко безопасно.

У меня появилось время подумать и я решила, что если и есть место, где тебе стоит быть, то, возможно, это рядом с Шевченко. Здесь чувствовалась безопасность,

– сказала Нордстранд.

