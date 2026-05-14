"Есть вопросы по интеллекту": легенда сборной Украины жестко прошелся по Мудрику
- Андрей Воронин критически высказался о Михаиле Мудрике, подчеркнув его проблемы с решениями и ментальностью в Челси.
- Мудрик оспаривает четырехлетнюю дисквалификацию от Футбольной ассоциации Англии из-за допингового скандала, пока проводит время с американской актрисой Джордин Джонс.
Андрей Воронин резко оценил проблемы Михаила Мудрика в Челси, поставив под сомнение не только его футбольные решения, но и ментальность. Экс-форвард также задел больную тему допингового скандала украинца.
Бывший нападающий сборной Украины считает, что природных качеств Мудрика мало для топ-уровня. По его мнению, карьера вингера в Лондоне затормозилась не только из-за внешних факторов, но и из-за внутренних проблем самого футболиста, сообщает "Украинский футбол".
Что сказал Воронин о Мудрике?
Андрей Воронин заявил, что у Мудрика есть скорость и техника, однако этого недостаточно для стабильного успеха в таком клубе, как Челси.
Глядя со стороны, у меня вопрос относительно интеллекта и ментальности Михаила. Лично я вижу Мудрика немного в другой роли на футбольном поле и на другой позиции. Мне кажется, что там он смог бы больше раскрыться и реализовать себя,
– отметил экс-футболист сборной Украины
Допинг-скандал лишь обострил ситуацию
Отдельно Воронин назвал странной историю с дисквалификацией украинца за допинг и раскритиковал молчание игрока и его окружения.
Здесь вопрос к его представителям. Если это не он сам, то как Мудрик может не знать, где это произошло, и кто за этим стоит? Молчание для него – не выход. Ему важно понять, что сейчас идут лучшие годы его карьеры, и их никто не вернет,
– сказал Воронин.
В конце апреля стало известно о четырехлетней дисквалификации вингера от Футбольной ассоциации Англии, которую украинец оспаривает в CAS.
Михаил Мудрик не выходил на поле с ноября 2024 года после того, как провалил допинг-тест.
Как проводит время Мудрик?
- Пока дисквалификация продолжается, Михаил много внимания уделяет личной жизни.
- Американская актриса, певица и инфлюенсерка Джордин Джонс в своем инстаграме опубликовала первое совместное фото с Мудриком после их прогулки по Лондону.
- Ранее пару заметили во время прогулки по Диснейленду.