"Есть вопросы по интеллекту": легенда сборной Украины жестко прошелся по Мудрику

Андрей Воронин резко оценил проблемы Михаила Мудрика в Челси, поставив под сомнение не только его футбольные решения, но и ментальность. Экс-форвард также задел больную тему допингового скандала украинца.

Бывший нападающий сборной Украины считает, что природных качеств Мудрика мало для топ-уровня. По его мнению, карьера вингера в Лондоне затормозилась не только из-за внешних факторов, но и из-за внутренних проблем самого футболиста, сообщает "Украинский футбол".

Что сказал Воронин о Мудрике?

Андрей Воронин заявил, что у Мудрика есть скорость и техника, однако этого недостаточно для стабильного успеха в таком клубе, как Челси.

Глядя со стороны, у меня вопрос относительно интеллекта и ментальности Михаила. Лично я вижу Мудрика немного в другой роли на футбольном поле и на другой позиции. Мне кажется, что там он смог бы больше раскрыться и реализовать себя,

– отметил экс-футболист сборной Украины

Допинг-скандал лишь обострил ситуацию

Отдельно Воронин назвал странной историю с дисквалификацией украинца за допинг и раскритиковал молчание игрока и его окружения.

Здесь вопрос к его представителям. Если это не он сам, то как Мудрик может не знать, где это произошло, и кто за этим стоит? Молчание для него – не выход. Ему важно понять, что сейчас идут лучшие годы его карьеры, и их никто не вернет,

– сказал Воронин.

В конце апреля стало известно о четырехлетней дисквалификации вингера от Футбольной ассоциации Англии, которую украинец оспаривает в CAS.

Михаил Мудрик не выходил на поле с ноября 2024 года после того, как провалил допинг-тест.

