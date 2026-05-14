Колишній нападник збірної України вважає, що природних якостей Мудрика замало для топрівня. На його думку, кар'єра вінгера в Лондоні загальмувала не лише через зовнішні фактори, а й через внутрішні проблеми самого футболіста, повідомляє "Український футбол".

Що сказав Воронін про Мудрика?

Андрій Воронін заявив, що у Мудрика є швидкість і техніка, однак цього недостатньо для стабільного успіху в такому клубі, як Челсі.

Дивлячись збоку, в мене питання щодо інтелекту та ментальності Михайла. Особисто я бачу Мудрика трохи в іншій ролі на футбольному полі та на іншій позиції. Мені здається, що там він зміг би більше розкритися і реалізувати себе,

– зазначив ексфутболіст збірної України

Допінг-скандал лише загострив ситуацію

Окремо Воронін назвав дивною історію з дискваліфікацією українця за допінг і розкритикував мовчання гравця та його оточення.

Тут питання до його представників. Якщо це не він сам, то як Мудрик може не знати, де це сталося, і хто за цим стоїть? Мовчання для нього – не вихід. Йому важливо зрозуміти, що зараз ідуть найкращі роки його кар'єри, і їх ніхто не поверне,

– сказав Воронін.

Наприкінці квітня стало відомо про чотирирічну дискваліфікацію вінгера від Футбольної асоціації Англії, яку українець оскаржує у CAS.

Михайло Мудрик не виходив на поле з листопада 2024 року після того, як провалив допінг-тест.

