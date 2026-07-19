По словам Андрея Воронина, немецкий футбол переживает не лучшие времена, что и повлияло на выступление "Маншафт" на полях Северной Америки. Об этом бывший нападающий сборной Украины рассказал сайту sport-express.ua.

Слова украинского футболиста

Андрей Воронин считает, что причиной вылета сборной Германии уже на стадии 1/8 стала работа Юлиана Нагельсманна, но также видит и кадровый дефицит у четырехкратных чемпионов мира.

Причина провала Германии – отсутствие личностей, которыми когда-то был богат немецкий футбол. Сейчас это просто серая масса. Также есть вопросы к тренеру. Я не вижу в нем того уровня и понимания игры, которые должны быть у тренера сборной Германии. Мне интересно, кто придет ему на смену,

– сказал Воронин.

Отметим, что Немецкий футбольный союз отправил Юлиана Нагельсманна в отставку. Ожидается, что его преемником у руля сборной станет Юрген Клопп.

Почему мнение Воронина важно

Наш земляк провел 12 сезонов в немецком футболе. Он выступал за Боруссию (Менхенгладбах), Майнц, Кельн, Байер, Герту и Фортуну.

Всего в первой и второй Бундеслиге он провел 232 матча. В сезоне 2002/03 Воронин стал лучшим бомбардиром Бундеслиги 2. Тогда украинец защищал цвета Майнца.

Недавно бывший футболист показал свою жизнь в Европе. Вероятно, в Испании и Германии.