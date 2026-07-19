За словами Андрія Вороніна, німецький футбол переживає не найкращі часи, що й вплинуло на виступ Маншафт на полях Північної Америки. Про це колишній форвард збірної України розповів для сайту sport-express.ua.

Слова українського футболіста

Андрій Воронін вважає, що причиною вильоту збірної Німеччини уже на стадії 1/8 була робота Юліана Нагельсманна, але також бачить і кадровий дефіцит у чотириразових чемпіонів світу.

Причина провалу Німеччини – відсутність особистостей, якими колись був багатий німецький футбол. Зараз це сита сіра маса. Також є питання до тренера. Я не бачу в ньому того рівня і розуміння гри, який має бути у тренера збірної Німеччини. Мені цікаво, хто прийде йому на зміну,

– сказав Воронін.

Зазначимо, що Німецький футбольний союз відправив Юліана Нагельсманна у відставку. Очікується, що його наступником біля керма збірної стане Юрген Клопп.

Чому думка Вороніна важлива

Наш земляк провів 12 сезонів у німецькому футболі. Він виступав за Боруссію (Менхенгладбах), Майнц, Кельн, Баєр, Герту та Фортуну.

Загалом у першій та другій Бундеслізі він провів 232 матчі. У сезоні 2002/03 Воронін став найкращим бомбардиром Бундесліги 2. Тоді українець захищав кольори Майнца.

Нещодавно колишній футболіст показав своє життя у Європі. Імовірно, в Іспанії та Німеччині.