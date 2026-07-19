Воронин "разнес" сборную Германии: слова легенды Бундеслиги о ЧМ-2026
Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин сделал печальный вывод об игре немцев на чемпионате мира. Экс-нападающий видит глобальные проблемы в уже бывшей команде Нагельсманна.
По словам Андрея Воронина, немецкий футбол переживает не лучшие времена, что и повлияло на выступление "Маншафт" на полях Северной Америки. Об этом бывший нападающий сборной Украины рассказал сайту sport-express.ua.
Слова украинского футболиста
Андрей Воронин считает, что причиной вылета сборной Германии уже на стадии 1/8 стала работа Юлиана Нагельсманна, но также видит и кадровый дефицит у четырехкратных чемпионов мира.
Причина провала Германии – отсутствие личностей, которыми когда-то был богат немецкий футбол. Сейчас это просто серая масса. Также есть вопросы к тренеру. Я не вижу в нем того уровня и понимания игры, которые должны быть у тренера сборной Германии. Мне интересно, кто придет ему на смену,
– сказал Воронин.
Отметим, что Немецкий футбольный союз отправил Юлиана Нагельсманна в отставку. Ожидается, что его преемником у руля сборной станет Юрген Клопп.
Почему мнение Воронина важно
Наш земляк провел 12 сезонов в немецком футболе. Он выступал за Боруссию (Менхенгладбах), Майнц, Кельн, Байер, Герту и Фортуну.
Всего в первой и второй Бундеслиге он провел 232 матча. В сезоне 2002/03 Воронин стал лучшим бомбардиром Бундеслиги 2. Тогда украинец защищал цвета Майнца.
Недавно бывший футболист показал свою жизнь в Европе. Вероятно, в Испании и Германии.