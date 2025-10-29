Ярмоленко вышел на 2 место лучших бомбардиров игр Динамо – Шахтер: сколько голов до Блохина

Киевское Динамо 29 октября сыграло против донецкого Шахтера в 1/8 финала Кубка Украины по футболу-2025/2026. Команда Александра Шовковского благодаря камбэку во втором тайме вышла в четвертьфинал кубкового турнира.

На 48-й минуте Лука Мейреллиш открыл счет в матче. Лишь через 24 минуты киевляне смогли отыграться благодаря голу Андрея Ярмоленко после передачи Владислава Кабаева, информирует 24 Канал.

Сколько голов забил Ярмоленко в ворота Шахтера?

Победный гол во встрече забил Эдуардо Герреро. Александр Шовковский угадал с заменой. Динамо стало шестым четвертьфиналистом Кубка Украины-2025/2026.

Для Ярмоленко этот мяч в 1/8 финала стал для Андрея Николаевича восьмым в карьере в ворота донецкого Шахтера. Опытный вингер киевлян сравнялся по этому показателю с бывшим форвардом "бело-синих" Артемом Милевским.

Лучшим бомбардиром Динамо в украинских "Классических" против Шахтера до сих пор является легендарный обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин. На счету бывшего нападающего 14 голов.

Что известно о статистике Ярмоленко в сезоне-20125/2026?

Ярмоленко принял участие в 14-ти матчах Динамо в этом сезоне во всех турнирах, в которых отметился двумя голами (данные Transfermarkt).

В прошлом 10-м туре УПЛ Ярмоленко стал автором третьего гола Динамо в ворота Кривбасса. Для Андрея Николаевича этот мяч стал 115-м в истории чемпионата Украины. Ветеран киевлян еще больше приблизился к рекорду Максима Шацких, у которого 124 результативных удара.

Недавно Ярмоленко в комментарии FootballHub рассказал, был ли у него конфликт с главным тренером киевлян Шовковским.

"У меня никаких конфликтов нет. Даже если бы был, я бы точно не говорил об этом на камеру - пошел бы к главному тренеру, и мы вместе выяснили бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я очень доволен тем, что команда сегодня (26 октября – 24 Канал) победила. С хорошим настроением будем готовиться к Шахтеру", – сказал Ярмоленко.