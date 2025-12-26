Бывшего президента УАФ Павелко объявили в розыск
- Бывшего главу УАФ Андрея Павелко объявили в розыск после его побега из-под домашнего ареста, когда его подозревали в преступлениях, связанных с хищением средств.
- Павелко, в частности, обвиняют в присвоении средств УАФ, перечисленных от УЕФА, и служебном подлоге, что привело к убыткам в размере 9,32 миллиона евро.
Бывший глава УАФ Андрей Павелко является одной из самых скандальных фигур в украинском футболе. Он попал в ряд коррупционных скандалов, из-за чего в 2023 году потерял свою должность и оказался в СИЗО.
Пробыв там почти девять месяцев, его выпустили под домашний арест. Однако функционер решил сбежать из страны и накануне Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт МВД.
Что известно о побеге Павелко?
Датой исчезновения Павелко называется 5 ноября 2025 года. Сейчас он подпадает под категорию лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.
Еще в октябре бывшему руководителю УАФ сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и в служебном подлоге. По данным следствия, причиной стало то, что Павелко незаконно завладел средствами УАФ, которые были перечислены от УЕФА.
Правонарушение осуществлялось в течение периода с 17 апреля 2015 до 1 декабря 2016 года. Общая сумма ущерба оценивается в 9,32 миллиона евро. В полиции это преступление квалифицировали как служебный подлог.
К слову. Ранее известный журналист Константин Андриюк сообщал, что генпрокуратура готовила новое подозрение бывшему главе УАФ из-за хищения средств. Однако вручить его она не смогла, ведь Павелко находится за пределами Украины, которую оставил еще в декабре 2024 года, а основанием для пересечения границы стала фейковая инвалидность.
Отметим, что Павелко держали под стражей в 2023 – 2024 годах в течение 259 дней. Причиной стало расследование дела о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственного газона.
Что известно о Павелко?
Был председателем федерации футбола Днепропетровской области.
Возглавлял УАФ с марта 2015 до января 2024 года.
После освобождения его из СИЗО новое руководство УАФ заказало аудит деятельности организации под руководством Павелко. По его итогам было установлено, что общая сумма экономических потерь активов организации составила около 1,7 миллиарда гривен.
Среди этих денег около 500 миллионов было потеряно из-за расчетов УАФ с оффшорной компанией-агентом "Newport Management".
Впоследствии из-за пребывания в СИЗО Павелко подал жалобу в Европейский суд по правам человека и взыскал с Украины компенсацию.