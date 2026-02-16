Пускают поклонницу Путина: в Италии оправдали возможное выступление олимпийской чемпионки из России
- Итальянская федерация гимнастики разрешила участие россиянки Ангелины Мельниковой в национальном чемпионате, если она получит визу.
- Федерация поддерживает Украину, но отмечает, что нет юридических препятствий для участия спортсменки в соревнованиях.
Итальянская федерация гимнастики дала "зеленый свет" участию россиянки, связанной с режимом Кремля, в национальном чемпионате. Там заявили: юридических препятствий нет – если спортсменка получит визу.
Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова выступит в клубной Серии А в Италии. Несмотря на войну и политический бэкграунд спортсменки, организаторы перекладывают ответственность на законы и клубы, информирует "Главком".
Что ответили в федерации?
В Итальянской федерации гимнастики ответили, что не могут запретить участие россиянки, если она получит разрешение на въезд.
По словам представителя организации Дэвида Чиаралли, чемпионат Серии А – клубный турнир, поэтому приглашение иностранцев решают клубы.
Пока нет никаких правительственных или спортивных законов, которые бы запрещали российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных соревнованиях. Фактически, Ангелина Мельникова является действующей чемпионкой мира и, по данным Международной федерации и правительства Индонезии, смогла соревноваться и победить на чемпионате мира в Джакарте. Поэтому, если Мельникова получит въездную визу в Италию с разрешения Национального олимпийского комитета Италии, нет никаких юридических препятствий для ее участия в соревнованиях по гимнастике в нашей стране,
– отметил Чиаралли.
В то же время федерация подчеркнула, что поддерживает Украину и будет наказывать любые нарушения международных правил.
Почему это вызвало скандал?
Ранее стало известно, что россиянка будет выступать за клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli, а этапы Серии А пройдут с февраля по май.
Мельникова неоднократно попадала в политические скандалы. В частности, как пишет Forbes, ее публично приветствовал Владимир Путин после победы на чемпионате мира, что усилило критику относительно "нейтрального" статуса россиян в спорте.
Параллельно международные федерации уже позволяют отдельным спортсменам из РФ выступать под нейтральным флагом, хотя критерии часто называют непрозрачными.
Россияне на зимней Олимпиаде в Италии
- На этих Играх россияне официально не представлены как нация, но индивидуальные нейтральные спортсмены все же участвуют в некоторых дисциплинах.
- В сборной Грузии 75% спортсменов на этой Олимпиаде – россияне, в частности фигуристы, которые живут и тренируются в Москве.
- Международный олимпийский комитет намекнул на возможность отмены санкций против российских спортсменов.