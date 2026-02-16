Пускают поклонницу Путина: в Италии оправдали возможное выступление олимпийской чемпионки из России

Итальянская федерация гимнастики дала "зеленый свет" участию россиянки, связанной с режимом Кремля, в национальном чемпионате. Там заявили: юридических препятствий нет – если спортсменка получит визу.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова выступит в клубной Серии А в Италии. Несмотря на войну и политический бэкграунд спортсменки, организаторы перекладывают ответственность на законы и клубы, информирует "Главком".

Смотрите также "Нет такой национальности, как украинцы": Z-россиянин набросился на Гераскевича и Марсака

Что ответили в федерации?

В Итальянской федерации гимнастики ответили, что не могут запретить участие россиянки, если она получит разрешение на въезд.

По словам представителя организации Дэвида Чиаралли, чемпионат Серии А – клубный турнир, поэтому приглашение иностранцев решают клубы.

Пока нет никаких правительственных или спортивных законов, которые бы запрещали российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных соревнованиях. Фактически, Ангелина Мельникова является действующей чемпионкой мира и, по данным Международной федерации и правительства Индонезии, смогла соревноваться и победить на чемпионате мира в Джакарте. Поэтому, если Мельникова получит въездную визу в Италию с разрешения Национального олимпийского комитета Италии, нет никаких юридических препятствий для ее участия в соревнованиях по гимнастике в нашей стране,

– отметил Чиаралли.

В то же время федерация подчеркнула, что поддерживает Украину и будет наказывать любые нарушения международных правил.

Почему это вызвало скандал?

Ранее стало известно, что россиянка будет выступать за клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli, а этапы Серии А пройдут с февраля по май.

Мельникова неоднократно попадала в политические скандалы. В частности, как пишет Forbes, ее публично приветствовал Владимир Путин после победы на чемпионате мира, что усилило критику относительно "нейтрального" статуса россиян в спорте.

Параллельно международные федерации уже позволяют отдельным спортсменам из РФ выступать под нейтральным флагом, хотя критерии часто называют непрозрачными.

Россияне на зимней Олимпиаде в Италии