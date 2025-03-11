"Находится на другом уровне": звездная прыгунья в высоту прокомментировала доминирование Магучих

В воскресенье, 9 марта, состоялся финал по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в нидерландском Апелдорне. Он стал триумфальным для украинской спортсменки Ярославы Магучих.

Уроженка Днепра уверенно завоевала "золото", покорив высоту 1,99 метра. Она опередила представительницу Сербии Ангелину Топич, которая второй раз подряд стала серебряным призером Евро.

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Отдала должное рекордсменке мира

После окончания соревнований вице-чемпионка прокомментировала доминирование Ярославы Магучих в прыжках в высоту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт. Она выразила восхищение результатами украинки, которая вывела этот вид спорта на новый уровень:

"Ярослава действительно находится на другом уровне, она очень крутая. Я очень довольна, просто иметь шанс наблюдать, как она поднимает планку женских прыжков в высоту.

Когда я начала заниматься этой дисциплиной – лет 5-6 назад, то не могла и представить, что кто-то побьет мировой рекорд. А она это сделала. Это невероятно. Очень круто видеть лично как это случается, и соревноваться с ней".

К слову. На международных соревнованиях Ангелина Топич и Ярослава Магучих соревновались между собой 16 раз. Каждый раз выше финишировала украинка, при том, что в четырнадцати случаях обе прыгуньи завершали соревнования с солидным результатом 190 сантиметров и выше.

Отметим, что Магучих и Топич свои личные рекорды установили на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в 2024 году. Тогда сербка прыгнула на 1,98 метра, а украинка покорила планку 2,10 метра и установила новый мировой рекорд.