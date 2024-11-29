"Один из самых дружелюбных футболистов": журналист признался, как в Англии называют Забарного

Илья Забарный зимой 2023 года перешел из Динамо в Борнмут. Он несколько месяцев адаптировался, после чего стал лидером команды.

Своей игрой украинец привлек внимание ряда европейских грандов. Журналист Сэм Дин в эфире Eurosport вспомнил интервью с 22-летним защитником, информирует 24 Канал.

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Что думают в Англии о Забарном

Он рассказал, какое впечатление на него произвел Илья Забарный, признавшись, как по-дружески называют футболиста сборной Украины в Англии. Также медийщик поделился мыслями о перспективах защитника "вишен".

"До разговора с ним, мне говорили, что он является нежным великаном. Илья – один из самых дружелюбных и товарищеских футболистов, которых я когда-либо встречал. Он зарекомендовал себя как один из самых перспективных защитников АПЛ в последние два сезона, особенно в тактическом понимании, который требует многого от центральных защитников.

Уже давно было понятно, что он не задержится в Борнмуте надолго. В частных разговорах мы это признавали. Ему суждено было играть в Лиге чемпионов. У него есть потенциал, чтобы играть каждую неделю за ПСЖ, но я буду несколько удивлен, если он сразу зарекомендует себя игроком стартового состава", – сказал журналист.

К слову. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 39 матчей в составе Борнмута. В них он отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что украинский защитник уже согласовал условия личного контракта с ПСЖ, который очень заинтересован в трансфере. Однако договоренность с "вишнями" еще не достигнута и этим пытается воспользоваться самый богатый клуб в мире.