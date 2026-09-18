О натурализации россиянки сообщило издание RMC Sport. В то же время процесс смены спортивного гражданства еще не завершен окончательно: соответствующий указ о предоставлении гражданства должен быть опубликован во французском Journal Officiel.

Блинкова сменила теннисное гражданство

Блинкова родилась в Москве и прошла значительную часть своего теннисного пути в России. В то же время последние годы она живет и тренируется в Каннах, где работает со специалистами Elite Tennis Center.

В рейтинге WTA Блинкова в настоящее время занимает 94-е место. Таким образом, она стала второй француженкой в топ-100 мирового рейтинга после Диан Парри.

В то же время Блинкова не сможет сразу дебютировать за Францию в Кубке Билли Джин Кинг. Последний раз она представляла Россию в этом турнире еще в 2020 году, однако правила соревнований предусматривают определенные ограничения для смены спортивной принадлежности.

Была 34-й ракеткой мира

Наивысшей позиции в мировом рейтинге Блинкова достигла в августе 2023 года. Тогда россиянка поднялась на 34-е место WTA.

За карьеру спортсменка завоевала два титула WTA в одиночном разряде. В 2022 году она победила на турнире в Клуж-Напоке, а в 2025-м триумфировала в Цзюцзяне.

Кроме того, на счету Блинковой три титула WTA в парном разряде.

Ближайшим большим испытанием для французской сборной станет противостояние с Австралией в Кубке Билли Джин Кинг. Матч запланирован на 21 и 22 ноября.

Напомним, что Украина также примет участие в этих международных соревнованиях, ближайший матч – против Бельгии. Капитан сборной Илья Марченко подтвердил, что команде не поможет Александра Олейникова.