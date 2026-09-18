Про натуралізацію росіянки повідомило видання RMC Sport. Водночас процес зміни спортивного представництва ще не завершений остаточно: відповідний указ про надання громадянства має бути опублікований у французькому Journal Officiel.

Блінкова змінила тенісне громадянство

Блінкова народилася у Москві та пройшла значну частину тенісного шляху в Росії. Водночас останні роки вона живе та тренується у Каннах, де працює з фахівцями Elite Tennis Center.

У рейтингу WTA Блінкова наразі посідає 94-те місце. Таким чином, вона стала другою француженкою у топ-100 світового рейтингу після Діан Паррі.

Водночас Блінкова не зможе одразу дебютувати за Францію у Кубку Біллі Джин Кінг. Востаннє вона представляла Росію у цьому турнірі ще у 2020 році, однак правила змагань передбачають певні обмеження для зміни спортивного представництва.

Була 34-ю ракеткою світу

Найвищої позиції у світовому рейтингу Блінкова досягла у серпні 2023 року. Тоді росіянка піднялася на 34-те місце WTA.

За кар'єру спортсменка здобула два титули WTA в одиночному розряді. У 2022 році вона перемогла на турнірі у Клуж-Напоці, а у 2025-му тріумфувала у Цзюцзяні.

Крім того, на рахунку Блінкової три титули WTA у парному розряді.

Найближчим великим випробуванням для французької збірної стане протистояння з Австралією у Кубку Біллі Джин Кінг. Матч запланований на 21 та 22 листопада.

Нагадаємо, Україні теж зіграє у цих міжнародних змаганнях, найближчий матч – проти Бельгії. Капітан збірної Ілля Марченко підтвердив, що команді не допоможе Олександра Олійникова.