На чемпионате мира 2025 по блицу в Дохе выступили три представительницы Украины: Мария и Анна Музычук, а также Наталья Букса. Общий этап соревнований на втором месте завершила старшая из сестер, сообщает 24 Канал.
Читайте также Украинская шахматистка проигнорировала рукопожатие с россиянкой после победы над ней
Как выступила Анна Музычук на ЧМ-2025 по блицу?
В полуфинале соперницей украинки была нидерландка Элин Робертс. Анна выиграла две партии из четырех, а еще одну свела к ничьей. Со счетом 2,5:1,5 Музычук вышла в следующий круг соревнований.
В финале соперницей украинской гроссмейстерши стала Бибисари Ассаубаева из Казахстана. Противостояние за "золото" оказалось весьма напряженным. Первые три партии завершились вничью, а в решающем поединке победу одержала Ассаубаева, для которой это был третий титул за последние пять лет.
Отметим, что Анна Музычук второй раз в своей карьере стала вице-чемпионкой по блицу. Второе место она заняла также в 2019 году.
К слову. В мужском турнире чемпион мира по блицу определится 31 декабря. Сейчас титулом чемпиона владеет норвежский шахматист Магнус Карлсен.
Ранее сообщалось, как позорно себя повела российская гроссмейстерша, которая проиграла 11-летнему школьнику в США.
Какие достижения Анны Музычук в шахматах?
- Львовянка Анна Музычук трижды становилась чемпионкой мира по шахматам в блице и рапиде. Она выиграла женский чемпионат мира по блицу дважды в 2014 и 2016 году, а в 2016 еще победила на чемпионат мира по рапиду.
- В рейтинге ФИДЕ 35-летняя украинка занимает восьмое место. Самую высокую позицию Анна занимала в августе – сентябре 2016 года – второе место.