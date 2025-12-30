Украинка Анна Музычук стала вице-чемпионкой мира-2025 по блицу

В катарской Дохе завершился чемпионат мира 2025 года по блицу. Серебряным призером первенства стала украинка Анна Музычук.

На чемпионате мира 2025 по блицу в Дохе выступили три представительницы Украины: Мария и Анна Музычук, а также Наталья Букса. Общий этап соревнований на втором месте завершила старшая из сестер, сообщает 24 Канал.

Как выступила Анна Музычук на ЧМ-2025 по блицу?

В полуфинале соперницей украинки была нидерландка Элин Робертс. Анна выиграла две партии из четырех, а еще одну свела к ничьей. Со счетом 2,5:1,5 Музычук вышла в следующий круг соревнований.

В финале соперницей украинской гроссмейстерши стала Бибисари Ассаубаева из Казахстана. Противостояние за "золото" оказалось весьма напряженным. Первые три партии завершились вничью, а в решающем поединке победу одержала Ассаубаева, для которой это был третий титул за последние пять лет.

Отметим, что Анна Музычук второй раз в своей карьере стала вице-чемпионкой по блицу. Второе место она заняла также в 2019 году.

К слову. В мужском турнире чемпион мира по блицу определится 31 декабря. Сейчас титулом чемпиона владеет норвежский шахматист Магнус Карлсен.

