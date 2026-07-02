Пока бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров находится без работы после завершения тренерского этапа своей карьеры, его жена проводит летний отпуск на побережье Эгейского моря. Анна поделилась снимками с одного из самых известных курортов Греции на своей странице в инстаграме.

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Где отдыхает жена Реброва?

Анна Реброва выбрала для семейного отпуска курорт Sani Beach, расположенный на греческом полуострове Халкидики. Комплекс известен собственными пляжами, развитой инфраструктурой, ресторанами, спа-зонами и сервисом премиум-класса.

По информации сервиса Booking, стоимость недельного проживания для одного взрослого и одного ребенка начинается от 400 тысяч гривен. При этом речь идет о начале сентября, ведь на летний сезон большинство номеров уже полностью забронированы.

Анна отправилась на отдых вместе с ребенком и публикует в соцсетях фото и видео с побережья Эгейского моря.

Чем сейчас занимается Сергей Ребров?

Сам Сергей Ребров сейчас находится на паузе в тренерской карьере. После завершения работы со сборной Украины его имя периодически фигурирует среди кандидатов на различные должности, однако о новом назначении пока не сообщалось.

Недавно о Реброве также упоминали в украинском информационном пространстве в связи с сообщением о финансовой поддержке бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Бывший наставник национальной команды внес 30 миллионов гривен залога за политика.

Ранее Ребров в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" открыто заявлял, что Андрей Ермак был одним из ключевых людей, способствовавших его возвращению в Украину на должность главного тренера сборной.