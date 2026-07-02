Поки колишній наставник збірної України Сергій Ребров перебуває без роботи після завершення тренерського етапу кар'єри, його дружина проводить літню відпустку на узбережжі Егейського моря. Анна поділилася кадрами з одного з найвідоміших курортів Греції на своїй сторінці в інстаграмі.

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Де відпочиває дружина Реброва?

Анна Реброва обрала для сімейної відпустки курорт Sani Beach, розташований на грецькому півострові Халкідіки. Комплекс відомий власними пляжами, розвиненою інфраструктурою, ресторанами, спа-зонами та сервісом преміумкласу.

За інформацією сервісу Booking, вартість тижневого проживання для однієї дорослої людини та однієї дитини стартує від 400 тисяч гривень. При цьому йдеться про початок вересня, адже на літній сезон більшість номерів уже повністю заброньовані.

Анна вирушила на відпочинок разом із дитиною та публікує у соцмережах фото і відео з узбережжя Егейського моря.

Чим зараз займається Сергій Ребров?

Сам Сергій Ребров нині перебуває на паузі у тренерській кар'єрі. Після завершення роботи зі збірною України його ім'я періодично з'являється серед кандидатів на різні посади, однак про нове призначення поки не повідомлялося.

Нещодавно про Реброва також згадували в українському інформаційному просторі через повідомлення про фінансову підтримку екскерівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Колишній наставник національної команди вніс 30 мільйонів гривень застави за політика.

Раніше Ребров в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" відкрито заявляв, що Андрій Єрмак був одним із ключових людей, які сприяли його поверненню в Україну на посаду головного тренера збірної.