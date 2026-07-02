Жена Реброва отдыхает на роскошном курорте

Жена Сергея Реброва Анна отправилась отдыхать на элитный курорт в Греции вместе с ребенком. Стоимость недельного проживания там составляет около полумиллиона гривен.

Пока бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров находится без работы после завершения тренерского этапа своей карьеры, его жена проводит летний отпуск на побережье Эгейского моря. Анна поделилась снимками с одного из самых известных курортов Греции на своей странице в инстаграме.

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Где отдыхает жена Реброва?

Анна Реброва выбрала для семейного отпуска курорт Sani Beach, расположенный на греческом полуострове Халкидики. Комплекс известен собственными пляжами, развитой инфраструктурой, ресторанами, спа-зонами и сервисом премиум-класса.

По информации сервиса Booking, стоимость недельного проживания для одного взрослого и одного ребенка начинается от 400 тысяч гривен. При этом речь идет о начале сентября, ведь на летний сезон большинство номеров уже полностью забронированы.

Анна отправилась на отдых вместе с ребенком и публикует в соцсетях фото и видео с побережья Эгейского моря.

Чем сейчас занимается Сергей Ребров?

Сам Сергей Ребров сейчас находится на паузе в тренерской карьере. После завершения работы со сборной Украины его имя периодически фигурирует среди кандидатов на различные должности, однако о новом назначении пока не сообщалось.

Недавно о Реброве также упоминали в украинском информационном пространстве в связи с сообщением о финансовой поддержке бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Бывший наставник национальной команды внес 30 миллионов гривен залога за политика.

Ранее Ребров в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" открыто заявлял, что Андрей Ермак был одним из ключевых людей, способствовавших его возвращению в Украину на должность главного тренера сборной.