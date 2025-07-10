Возлюбленная украинского футболиста показала идеальную фигуру на фоне роскошных роз

Анна Зубкова активно ведет страницы социальных сетях. Жена Александра Зубкова из Трабзонспора привлекла внимание фанатов необычной публикацией.

Возлюбленная украинского футболиста в своем инстаграме опубликовала серию обольстительных фотографий. Девушка показала несколько невероятных букетов роз, которые ей подарил ее муж, сообщает 24 канал.

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Роскошная Анна Зубкова

Анна Зубкова поделилась фотографиями с красными и белыми розами. Невероятная возлюбленная Александра Зубкова попозировала на камеру с цветами в руках в присущем себе стиле.

Жена украинского футболиста в очередной раз проявила смелость и уверенность. На фото видно, что Анна сделала акцент не только на цветах, но и на своей эффектной внешности и великолепной фигуре.

Анна Зубкова опубликовала фото с цветами / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Анна и Александр были на грани разрыва отношений, а девушка даже подала документы на развод. Впоследствии пара снова сошлась, наладив отношения.

Ранее сообщали, что Анна Зубкова поделилась загадочным фото из ванной комнаты. Возлюбленная украинского футболиста Трабзонспора Александра Зубкова удивила публику романтическим снимком.