Трабзонспор с чудоголом Зубковым одержал победу в последнем туре чемпионата Турции
- Трабзонспор победил Антальяспор со счетом 2:0 в 38-м туре турецкой Суперлиги.
- Голы забили Александр Зубков и Джон Лундстрем, причем Зубков также отметился ассистом.
В пятницу, 30 мая, состоялся 38-й тур турецкой Суперлиги 2024/2025. Трабзонспор на выезде сыграл против Антальяспора.
Антальяспор – Трабзонспор 0:2
Голы: Зубков, 55, Лундстрем, 57
Трабзонспор и Антальяспор не имели задач в последнем туре. Поэтому команды просто доигрывали чемпионат, сообщает 24 канал.
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Комфортная победа
Первый тайм матча между Антальяспором и Трабзонспором завершился со счетом 0:0. Команды почти не били по воротам, а просто катали мяч в центре поле.
Во второй половине игры Трабзонспор прорвало. Александр Зубков мощным ударом с дальней дистанции открыл счет – 1:0.
Видео гола Зубкова:
Через две минуты после первого гола Трабзонспор удвоил счет. На этот раз Александр Зубков отметился ассистом на Джона Лундстрема.
В итоге матч завершился победой Трабзонспора со счетом 2:0. Александр Зубков в последнем матче чемпионата принес команде три пункта.