Всего Яшков провел в "МетаДоне" 8 лет. После чего вратаря выгнали из клуба из-за кремлевского диктатора Владимира Путина, сообщает 24 канал со ссылкой на "Футбол 24".

Читайте также Грузинские фанаты на молодежном Евро-2025 по футболу исполнили хит о Путине

Почему Яшкова выгнали из Металлурга

Антон Яшков рассказал, что его выгнали из донецкого Металлурга из-за культового хита о Владимире Путине.

Скажу так: как оказалось впоследствии, я был прав. На тот момент эта правда стоила мне места в клубе. Но я ни о чем не жалею,

– рассказал Яшков.

Голкипер рассказал, как в "МетаДоне" в то время объяснили свое решение выгнать его из команды. Футболист отметил, что по мнению руководства он навредил репутации клуба.

К слову. Металлург прекратил свое существование в 2015 году. Причиной стали проблемы донецкого клуба с финансированием и логисткой связанные с войной.

Напомним, что сейчас вратарь Антон Яшков выступает за Кудривку, которая сенсационно вышла в УПЛ на следующий сезон.