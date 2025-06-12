Всього Яшков провів у "МетаДоні" 8 років. Після чого воротаря вигнали з клубу через кремлівського диктатора Владіміра Путіна, повідомляє 24 канал із посиланням на "Футбол 24".

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Чому Яшкова вигнали з Металурга

Антон Яшков розповів, що його вигнали з донецького Металурга через культовий хіт про Владіміра Путіна.

Скажу так: як виявилося згодом, я мав рацію. На той момент ця правда коштувала мені місця в клубі. Але я ні про що не шкодую,

– розповів Яшков.

Голкіпер розповів, як у "МетаДоні" у той час пояснили своє рішення вигнати його з команди. Футболіст наголосив, що на думку керівництва він зашкодив репутації клубу.

До слова. Металург прининив своє існування у 2015 році. Причиною стали проблеми донецького клубу з фінансуванням та логісткою пов'язні з війною.

Нагадаємо, що наразі воротар Антон Яшков виступає за Кудрівку, яка сенсаційно вийшла в УПЛ на наступний сезон.