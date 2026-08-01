Первый наставник Явгусишина рассказал, как Даниил переехал из Украины в Японию

Заслуженный тренер Украины по сумо Важа Даиаури рассказал о пути в Японию Данила Явгусишина, более известного как Аонишики Арата. Переезд состоялся в довольно юном возрасте.

Уже в 17 лет уроженцу Винницкой области пришлось покинуть свой дом из-за полномасштабной войны. Важа Даиури в интервью 24 Каналу рассказал о переезде своего бывшего подопечного в Японию.

Какой путь прошел Даниил Явгусишин

На днях наш земляк в третий раз завоевал Кубок Императора, несмотря на то, что ему всего 22 года. Первый наставник спортсмена рассказал, что тот всегда был зрелым человеком и "17-летний Даниил уже мыслил так, как 40-летний".

По словам тренера, получив шанс переехать, он быстро выучил японский язык, знает и уважает культуру этого народа.

При этом он переехал самостоятельно, без посторонней помощи. Два года он там учился, тренировался, изучал язык. Японцы видели в нем потенциал и создали для него все условия. Фактически при содействии друга, который помог Дани с переездом и поселил его у себя, под Явгусишина была открыта новая "конюшня",

– сказал Важа Даиаури.

Отметим, что из Украины спортсмен сначала уехал в Германию, когда началось полномасштабное вторжение. Лишь позже сумоист оказался в Японии.

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Даниил Явгусишин: что дальше

На данный момент уже известно, что в 2027 году украинцу ждет рост доходов. Японская ассоциация сумо приняла решение об увеличении зарплат и призовых в этом виде спорта.

Чуть раньше, в сентябре, Аонишики выступит на турнире Aki basho, который пройдет в Токио. Этот старт будет важным для Даниила, ведь если он выиграет еще два соревнования подряд, то получит звание йокодзуны, которое является самым высоким в сумо. Ранее его не завоевывал ни один из спортсменов, связанных с Украиной.