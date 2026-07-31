В четверг, 30 июля, в Токио состоялось заседание Японской ассоциации сумо. В ходе мероприятия было принято важное для спортсменов решение, пишет Hochi.news.

Что это значит для Явгусишина

Украинец, как и все профессиональные сумоисты, начнет зарабатывать больше, поскольку вырастут зарплаты и премии в этом виде спорта. После недавней победы на турнире в Нагое уроженец Винницкой области вернул себе ранг озеки – второй по значимости в сумо.

Это повлияет на его годовую зарплату, которая увеличится на 250 тысяч иен, достигнув отметки в 2,75 миллиона, что составляет примерно 767 тысяч гривен.

Увеличатся и призовые, которые вырастут вдвое. Так, за завоевание Кубка Императора, которых у Явгусишина три, ранее платили по 10 миллионов иен. Теперь эта цифра вырастет до 20 миллионов.

Отметим, что улучшение финансирования спортсменов планируется с началом следующего, 2027-го, года.

Что дальше для Аонишики

Теперь, чтобы получить статус йокодзуны, самый высокий в сумо, украинцу нужно победить еще в двух соревнованиях подряд. В случае этого достижения Аонишики Арата, так называют Данила, будет зарабатывать 3,3 миллиона иен гарантированного годового оклада.

Следующим турниром для Аонишики станет Aki basho, который пройдет в Токио с 13 по 27 сентября. Отметим, что звание йокодзуны ранее не получал никто из сумоистов, имеющих отношение к Украине.

Добавим, что Японская ассоциация сумо уже нашла источник доходов для увеличения выплат. Произойдет это, по крайней мере частично, за счет болельщиков. Для них с 2027 года вырастут цены на билеты.