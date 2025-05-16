Главные интриги на финише АПЛ: 8 команд претендуют на Лигу чемпионов, что ждет украинцев
Чемпионат Англии считается самым топовым и интригующим турниром в мире. В этом году интрига в борьбе за еврокубки будет жить до последнего тура.
Чемпионат Англии 2024-2025 приближается к своему завершению. В АПЛ осталось провести два тура, которые окончательно развяжут главные интриги сезона.
По теме Бывший игрок Шахтера стал рекордсменом АПЛ, превзойдя достижения звезды МЮ
Рекордное количество европутевок
Уже досрочно определился чемпион и три команды, что вылетят. А вот за большинство еврокубковых путевок развернется серьезная борьба. В следующем сезоне Англия будет представлена рекордным количеством команд. Их будет аж девять:
- 1-5 места сыграют в Лиге чемпионов (гарантировано место у Ливерпуля)
- победитель финала Лиги Европы тоже попадет в Лигу чемпионов (Тоттенхэм или Манчестер Юнайтед)
- 6 место сыграет в Лиге Европы
- победитель Кубка Англии сыграет в Лиге Европы (Манчестер Сити или Кристал Пэлас)
- если Кубок выиграет МанСити, 7 место сыграет в Лиге Европы, 8 место – в Лиге конференций
- если Кубок выиграет Кристал Пэлас, 7 место сыграет в Лиге конференций
Турнирная таблица АПЛ за два тура до финиша:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2
|Арсенал
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3
|Ньюкасл
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4
|Манчестер Сити
|19
|8
|9
|67-43
|65
|5
|Челси
|18
|9
|9
|62-43
|63
|6
|Астон Вилла
|18
|9
|9
|56-49
|63
|7
|Ноттингем Форест
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8
|Брентфорд
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9
|Брайтон
|14
|13
|9
|59-46
|55
|10
|Борнмут
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11
|Фулхэм
|14
|9
|13
|51-50
|51
То есть на восемь путевок в Европу претендуют аж 13 команд. Финал Лиги Европы – отдельная тема, а вот о шансах других клубов выйти в Лигу чемпионов и другие евротурниры 24 Канал расскажет в этом материале. Напомним, что при равном количестве очков выше окажется команда с лучшей разницей голов.
АРСЕНАЛ
Календарь:
- Ньюкасл (д)
- Саутгемптон (г)
Арсенал близок к третьему подряд вице-чемпионству / фото Getty Images
"Канониры" уже почти обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Несмотря на кадровые проблемы, команда Микеля Артеты увеличила отрыв от шестого места до пяти баллов.
Даже несмотря на тяжелый матч против Ньюкасла, в последнем туре лондонцы приедут в гости к последней команде чемпионата Саутгемптона. Арсенал устроят два балла в этих играх, поэтому их проход в ЛЧ выглядит делом почти решенным.
НЬЮКАСЛ
Календарь:
- Арсенал (г)
- Эвертон (д)
Ньюкасл набрал невероятный ход на финише сезона / фото Getty Images
Ньюкасл также имеет высокие шансы на попадание в ЛЧ. "Сороки" опережают шестую команду на три балла и имеют огромное преимущество по разнице голов.
Поэтому команде Эдди Хау достаточно одержать одну победу для возвращения в Лигу чемпионов. Эвертон выглядит вполне удобной командой для решения этой задачи, ведь команда Виталия Миколенко доиграет сезон без турнирных задач.
МАНЧЕСТЕР СИТИ
Календарь:
- Борнмут (д)
- Фулхэм (г)
Манчестер Сити завалил сезон 2024-2025 / фото Getty Images
Команда Пепа Гвардиолы откровенно провалила сезон после четырех подряд чемпионств. Кроме раннего вылета из ЛЧ, манкунианцы рано выпали из чемпионской гонки. Более того, Сити вполне может впервые с начала 10-х годов не попасть в главный еврокубок.
В пользу подопечные Гвардиолы говорит два балла преимущества над шестым местом, неплохая разница голов и вполне неплохой календарь. Однако Борнмут и Фулхэм еще цепляются за путевку в Лигу конференций, а "вишни" в первом круге вообще обыграли МанСити. Право на одну ничью команда имеет, но не более.
ЧЕЛСИ
Календарь:
- Манчестер Юнайтед (д)
- Ноттингем Форест (г)
АСТОН ВИЛЛА
Календарь:
- Тоттенхэм (д)
- Манчестер Юнайтед (г)
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Календарь:
- Вест Хэм (г)
- Челси (д)
Челси имел все шансы даже побороться за чемпионство, так казалось в начале сезона. Впрочем, начиная с декабря 2024-го, команда резко сдала и стала активно терять очки.
Челси близок к невыходу в Лигу чемпионов / фото Getty Images
Из-за этого подопечные Марески близки к пролету мимо Лиги чемпионов. Лондонцам на руку будет расширение квоты Англии до пяти мест, но календарь у "синих" тяжелейший – финалист ЛЕ Манчестер Юнайтед и прямой конкурент Ноттингем, еще и в гостях.
Читайте также Челси протестует Манчестер Юнайтед накануне финала Лиги Европы: прогноз на матч АПЛ
Что может сыграть в пользу Челси? Во-первых, МЮ уже давно не думает об АПЛ и готовится к битве в Бильбао. Во-вторых, Ноттингем в последнее время также не впечатляет, еще и уступает лондонцам в кадровом потенциале.
В-третьих, лобовой конкурент Астон Вилла тоже имеет непростой календарь, ей надо играть против обоих финалистов ЛЕ, которые "забили" на АПЛ. Однако команда Унаи Эмери в лучшей форме. Бирмингемцам надо набрать хотя бы на один балл больше Челси.
Астон Вилла дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в этом сезоне / фото Getty Images
А учитывая отсутствие мотивации у МЮ и Тоттенхэма, есть большая вероятность максимума очков в этих турах. Таким образом, битва между Челси и Ноттингемом в последнем туре станет боем или за ЛЧ, или за ЛЕ.
"Лесники" мощно стартовали и долгое время шли в топ-тройке, но из последних шести встреч подопечные Нуну Эшпириту Санту выиграли лишь одну и откатились на шестое место. Расстояние от Челси и Виллы всего один балл.
Крис Вуд – главная ударная сила Ноттингема / фото Getty Images
У Форест будет также немотивированный соперник в лице Вест Хэма. Но главная задача для Ноттингема – победа над Челси в последнем туре. А также надежда на хоть какую-то осечку от Астон Виллы.
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
Есть высокая вероятность, что 8 место также станет еврокубковым. Для этого нужна победа Манчестер Сити в Кубке Англии над Кристал Пэлас. Тогда восьмая команда пройдет в Лигу конференций.
Егор Ярмолюк постепенно становится игроком основы Брентфорда / фото Getty Images
В гонке за этой путевкой сейчас четыре команды, среди которых две с украинцами в составе. Брентфорд Егора Ярмолюка выглядит пока фаворитом в этой борьбе. Но всего на два балла отстает Борнмут с Ильей Забарным. Брайтон и Фулхэм также рядом.
|37 ТУР
|38 ТУР
|БРЕНТФОРД (55 очков, +10)
|Фулхэм (д)
|Вулверхэмптон (г)
|БРАЙТОН (55 очков, +3)
|Ливерпуль (д)
|Тоттенхэм (г)
|БОРНМУТ (53 очка, +12)
|Манчестер Сити (г)
|Лестер (д)
|ФУЛХЭМ (51 очко, +1)
|Брентфорд (г)
|Манчестер Сити (д)
Стоит знать На матче АПЛ у журналиста забрали флаг Украины: как клуб объяснил позорный поступок стюардов
Действительно, именно у Брентфорда календарь наиболее удобный. Вулвз уже решил свои задачи на сезон, а против Фулхэма надо играть дома. При этом еще и ничья должна устроить подопечных Томаса Франка.
Илья Забарный впечатлил своей игрой в Борнмуте / фото Getty Images
При этом главным конкурентом "пчел" видится именно Борнмут, а не Брайтон. У "чаек" две битвы против немотивированных грандов, но при этом мало верится, что они смогут взять максимум баллов.
В свою очередь команда Ильи Забарного должна побеждать Лестер в последнем туре. Если же Брентфорд не переиграет Фулхэм, то "вишни" обойдут лондонцев благодаря лучшей разнице голов. А ничья против МанСити еще больше повысит шансы команды Ираолы впервые попасть в еврокубки.