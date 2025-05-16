Главные интриги на финише АПЛ: 8 команд претендуют на Лигу чемпионов, что ждет украинцев

Чемпионат Англии считается самым топовым и интригующим турниром в мире. В этом году интрига в борьбе за еврокубки будет жить до последнего тура.

Чемпионат Англии 2024-2025 приближается к своему завершению. В АПЛ осталось провести два тура, которые окончательно развяжут главные интриги сезона.

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Рекордное количество европутевок

Уже досрочно определился чемпион и три команды, что вылетят. А вот за большинство еврокубковых путевок развернется серьезная борьба. В следующем сезоне Англия будет представлена рекордным количеством команд. Их будет аж девять:

1-5 места сыграют в Лиге чемпионов (гарантировано место у Ливерпуля)

победитель финала Лиги Европы тоже попадет в Лигу чемпионов (Тоттенхэм или Манчестер Юнайтед)

6 место сыграет в Лиге Европы

победитель Кубка Англии сыграет в Лиге Европы (Манчестер Сити или Кристал Пэлас)

если Кубок выиграет МанСити, 7 место сыграет в Лиге Европы, 8 место – в Лиге конференций

если Кубок выиграет Кристал Пэлас, 7 место сыграет в Лиге конференций

Турнирная таблица АПЛ за два тура до финиша:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ливерпуль 25 8 3 83-37 83 2 Арсенал 18 14 4 66-33 68 3 Ньюкасл 20 6 10 68-45 66 4 Манчестер Сити 19 8 9 67-43 65 5 Челси 18 9 9 62-43 63 6 Астон Вилла 18 9 9 56-49 63 7 Ноттингем Форест 18 8 10 56-44 62 8 Брентфорд 16 7 13 63-53 55 9 Брайтон 14 13 9 59-46 55 10 Борнмут 14 11 11 55-43 53 11 Фулхэм 14 9 13 51-50 51

То есть на восемь путевок в Европу претендуют аж 13 команд. Финал Лиги Европы – отдельная тема, а вот о шансах других клубов выйти в Лигу чемпионов и другие евротурниры 24 Канал расскажет в этом материале. Напомним, что при равном количестве очков выше окажется команда с лучшей разницей голов.

АРСЕНАЛ

Календарь:

Ньюкасл (д)

Саутгемптон (г)



Арсенал близок к третьему подряд вице-чемпионству / фото Getty Images

"Канониры" уже почти обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Несмотря на кадровые проблемы, команда Микеля Артеты увеличила отрыв от шестого места до пяти баллов.

Даже несмотря на тяжелый матч против Ньюкасла, в последнем туре лондонцы приедут в гости к последней команде чемпионата Саутгемптона. Арсенал устроят два балла в этих играх, поэтому их проход в ЛЧ выглядит делом почти решенным.

НЬЮКАСЛ

Календарь:

Арсенал (г)

Эвертон (д)



Ньюкасл набрал невероятный ход на финише сезона / фото Getty Images

Ньюкасл также имеет высокие шансы на попадание в ЛЧ. "Сороки" опережают шестую команду на три балла и имеют огромное преимущество по разнице голов.

Поэтому команде Эдди Хау достаточно одержать одну победу для возвращения в Лигу чемпионов. Эвертон выглядит вполне удобной командой для решения этой задачи, ведь команда Виталия Миколенко доиграет сезон без турнирных задач.

МАНЧЕСТЕР СИТИ

Календарь:

Борнмут (д)

Фулхэм (г)



Манчестер Сити завалил сезон 2024-2025 / фото Getty Images

Команда Пепа Гвардиолы откровенно провалила сезон после четырех подряд чемпионств. Кроме раннего вылета из ЛЧ, манкунианцы рано выпали из чемпионской гонки. Более того, Сити вполне может впервые с начала 10-х годов не попасть в главный еврокубок.

В пользу подопечные Гвардиолы говорит два балла преимущества над шестым местом, неплохая разница голов и вполне неплохой календарь. Однако Борнмут и Фулхэм еще цепляются за путевку в Лигу конференций, а "вишни" в первом круге вообще обыграли МанСити. Право на одну ничью команда имеет, но не более.

ЧЕЛСИ

Календарь:

Манчестер Юнайтед (д)

Ноттингем Форест (г)

АСТОН ВИЛЛА

Календарь:

Тоттенхэм (д)

Манчестер Юнайтед (г)

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ

Календарь:

Вест Хэм (г)

Челси (д)

Челси имел все шансы даже побороться за чемпионство, так казалось в начале сезона. Впрочем, начиная с декабря 2024-го, команда резко сдала и стала активно терять очки.



Челси близок к невыходу в Лигу чемпионов / фото Getty Images

Из-за этого подопечные Марески близки к пролету мимо Лиги чемпионов. Лондонцам на руку будет расширение квоты Англии до пяти мест, но календарь у "синих" тяжелейший – финалист ЛЕ Манчестер Юнайтед и прямой конкурент Ноттингем, еще и в гостях.

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Что может сыграть в пользу Челси? Во-первых, МЮ уже давно не думает об АПЛ и готовится к битве в Бильбао. Во-вторых, Ноттингем в последнее время также не впечатляет, еще и уступает лондонцам в кадровом потенциале.

В-третьих, лобовой конкурент Астон Вилла тоже имеет непростой календарь, ей надо играть против обоих финалистов ЛЕ, которые "забили" на АПЛ. Однако команда Унаи Эмери в лучшей форме. Бирмингемцам надо набрать хотя бы на один балл больше Челси.



Астон Вилла дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в этом сезоне / фото Getty Images

А учитывая отсутствие мотивации у МЮ и Тоттенхэма, есть большая вероятность максимума очков в этих турах. Таким образом, битва между Челси и Ноттингемом в последнем туре станет боем или за ЛЧ, или за ЛЕ.

"Лесники" мощно стартовали и долгое время шли в топ-тройке, но из последних шести встреч подопечные Нуну Эшпириту Санту выиграли лишь одну и откатились на шестое место. Расстояние от Челси и Виллы всего один балл.



Крис Вуд – главная ударная сила Ноттингема / фото Getty Images

У Форест будет также немотивированный соперник в лице Вест Хэма. Но главная задача для Ноттингема – победа над Челси в последнем туре. А также надежда на хоть какую-то осечку от Астон Виллы.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

Есть высокая вероятность, что 8 место также станет еврокубковым. Для этого нужна победа Манчестер Сити в Кубке Англии над Кристал Пэлас. Тогда восьмая команда пройдет в Лигу конференций.



Егор Ярмолюк постепенно становится игроком основы Брентфорда / фото Getty Images

В гонке за этой путевкой сейчас четыре команды, среди которых две с украинцами в составе. Брентфорд Егора Ярмолюка выглядит пока фаворитом в этой борьбе. Но всего на два балла отстает Борнмут с Ильей Забарным. Брайтон и Фулхэм также рядом.

37 ТУР 38 ТУР БРЕНТФОРД (55 очков, +10) Фулхэм (д) Вулверхэмптон (г) БРАЙТОН (55 очков, +3) Ливерпуль (д) Тоттенхэм (г) БОРНМУТ (53 очка, +12) Манчестер Сити (г) Лестер (д) ФУЛХЭМ (51 очко, +1) Брентфорд (г) Манчестер Сити (д)

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Действительно, именно у Брентфорда календарь наиболее удобный. Вулвз уже решил свои задачи на сезон, а против Фулхэма надо играть дома. При этом еще и ничья должна устроить подопечных Томаса Франка.



Илья Забарный впечатлил своей игрой в Борнмуте / фото Getty Images

При этом главным конкурентом "пчел" видится именно Борнмут, а не Брайтон. У "чаек" две битвы против немотивированных грандов, но при этом мало верится, что они смогут взять максимум баллов.

В свою очередь команда Ильи Забарного должна побеждать Лестер в последнем туре. Если же Брентфорд не переиграет Фулхэм, то "вишни" обойдут лондонцев благодаря лучшей разнице голов. А ничья против МанСити еще больше повысит шансы команды Ираолы впервые попасть в еврокубки.