Скандал на детском матче: легенда футбола толкнул телеведущего прямо на поле
- Арьен Роббен толкнул телеведущего во время матча детских команд в Нидерландах, и видео инцидента быстро распространилось в сети.
- Этот случай вызвал критику в соцсетях и может повлиять на репутацию Роббена как тренера юношеской команды.
Легендарный нидерландский футболист Арьен Роббен оказался в центре скандала во время матча детских команд. Инцидент с телеведущим попал на видео и быстро разлетелся по сети.
Экс-звезда Баварии сейчас работает тренером юношеской команды и активно участвует в околофутбольных мероприятиях. Однако на этот раз эмоции вышли из-под контроля и привели к громкому эпизоду, сообщает Vandaag Inside.
Смотрите также Главным тренером клуба из топ-5 лиг Европы впервые в истории стала женщина
Что произошло?
Инцидент произошел во время игры детских команд в Нидерландах, где Арьен Роббен тренирует команду U-14. Во время матча к нему подошел телеведущий, однако разговор быстро перерос в конфликт.
Роббен эмоционально отреагировал и толкнул журналиста. Эпизод попал на видео, которое быстро распространилось в сети и вызвало резонанс среди болельщиков.
Реакция и последствия инцидента
Пока неизвестно, будет ли этот случай иметь официальные последствия для бывшего игрока. В то же время сам факт агрессивного поведения на детском матче вызвал критику в соцсетях.
Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру несколько лет назад и сейчас работает с молодежью, поэтому подобные ситуации могут повлиять на его репутацию как тренера.
Чем известен Роббен?
- В составе сборной Нидерландов выходил в финал чемпионата мира по футболу-2010.
- На протяжении карьеры успел поиграть за топ-клубы в трех чемпионатах – выступал в Челси, Реале и Баварии.
- Последним клубом Роббена был нидерландский Гронинген.