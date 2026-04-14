Экс-звезда Баварии сейчас работает тренером юношеской команды и активно участвует в околофутбольных мероприятиях. Однако на этот раз эмоции вышли из-под контроля и привели к громкому эпизоду, сообщает Vandaag Inside.

Что произошло?

Инцидент произошел во время игры детских команд в Нидерландах, где Арьен Роббен тренирует команду U-14. Во время матча к нему подошел телеведущий, однако разговор быстро перерос в конфликт.

Роббен эмоционально отреагировал и толкнул журналиста. Эпизод попал на видео, которое быстро распространилось в сети и вызвало резонанс среди болельщиков.

Реакция и последствия инцидента

Пока неизвестно, будет ли этот случай иметь официальные последствия для бывшего игрока. В то же время сам факт агрессивного поведения на детском матче вызвал критику в соцсетях.

Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру несколько лет назад и сейчас работает с молодежью, поэтому подобные ситуации могут повлиять на его репутацию как тренера.

Чем известен Роббен?