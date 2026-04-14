Ексзірка Баварії нині працює тренером юнацької команди та активно бере участь у навколофутбольних заходах. Однак цього разу емоції вийшли з-під контролю та призвели до гучного епізоду, повідомляє Vandaag Inside.

Що відбулося?

Інцидент стався під час гри дитячих команд у Нідерландах, де Ар'єн Роббен тренує команду U-14. Під час матчу до нього підійшов телеведучий, однак розмова швидко переросла у конфлікт.

Роббен емоційно відреагував і штовхнув журналіста. Епізод потрапив на відео, яке швидко поширилося в мережі та викликало резонанс серед уболівальників.

Реакція та наслідки інциденту

Поки що невідомо, чи матиме цей випадок офіційні наслідки для колишнього гравця. Водночас сам факт агресивної поведінки на дитячому матчі викликав критику в соцмережах.

Ар'єн Роббен завершив професійну кар'єру кілька років тому й зараз працює з молоддю, тому подібні ситуації можуть вплинути на його репутацію як тренера.

Чим відомий Роббен?