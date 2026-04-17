История быстро вызвала волну критики в соцсетях и спортивном сообществе. Особенно на фоне того, что белорусская теннисистка выступает в статусе "нейтральной" на международных турнирах, сообщает Ukrsportbase на своей странице в сети Х.

Почему возник скандал?

Сабаленка полюбила в инстаграме видео российской пропагандистки Виктории Бони, в котором та обращается к Владимиру Путину со словами поддержки.

В ролике диктатора называют "сильным политиком", что сразу вызвало возмущение, ведь речь идет о публичной поддержке кремлевского режима на фоне войны против Украины.

Этот лайк заметили пользователи соцсетей, после чего ситуация быстро получила огласку.

Удар по имиджу "нейтральной" спортсменки

Скандал особенно острый из-за статуса Сабаленки на турнирах WTA – она, как и другие белорусские и российские спортсмены, выступает без флага.

Ранее теннисистка заявляла, что не поддерживает войну и хочет мира, дистанцируясь от политики.

Впрочем новый инцидент может поставить под сомнение ее заявления и снова обострить дискуссию о "нейтральности" спортсменов из стран-агрессоров и их союзников.